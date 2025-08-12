В КР утвержден порядок изоляции пациентов, отказавшихся от лечения туберкулеза

Кабмин утвердил новый порядок изоляции людей, которые отказываются проходить лечение от туберкулеза.

Это решение направлено на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращение распространения заболевания на территории страны.

Документ разработан в соответствии с законом о здравоохранении и предусматривает четкие правила обособления пациентов с активной формой туберкулеза, которые не желают проходить назначенное лечение. В постановлении прописаны условия и место изоляции — специальные медицинские учреждения или изоляторы, которые обеспечивают контроль и уход за больными.

Реализация постановления будет осуществляться за счет средств, выделенных в бюджете Министерства здравоохранения на соответствующие годы.

Постановление вступит в силу через 10 дней.