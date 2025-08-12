В Санкт-Петербурге трудовым мигрантам теперь запретили работать и курьерами. Губернатор города подписал соответствующее постановление.

Новые ограничения касаются курьерской доставки любыми видами транспорта, включая доставку еды на дом. Мера будет действовать до конца 2025 года.

Отмечается, что принятое решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также на создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь для молодежи и студентов.

Бизнесу дадут трехмесячный переходный период до введения окончательного запрета.

Иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, подчеркнули власти города, добавив, что данная мера не повлияет на стабильность работы рынка доставки.