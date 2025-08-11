Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер

Департамент рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе готовится к запуску новой автоматизированной информационной системы (АИС) «Реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер».

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, через систему можно подать заявление на получение паспорта водоема и паспорта рыбного хозяйства для различных видов аквакультуры — прудовой, бассейновой, садковой, пастбищной, рекреационной.

Кроме этого, через систему можно сформировать пакет документов для организации и ведения аквакультуры, подавать отчеты и вести учет рыбного хозяйства.

Отмечается, что внедрение АИС сократит бюрократические процедуры и повысит доступность государственных услуг для предпринимателей и фермеров.

В ведомстве добавили, что сейчас система проходит тестирование и поэтапное внедрение начнется в IV квартале 2025 года.