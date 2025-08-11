20:16
USD 87.43
EUR 101.89
RUB 1.10
Общество

Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер

Департамент рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе готовится к запуску новой автоматизированной информационной системы (АИС) «Реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер».

Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, через систему можно подать заявление на получение паспорта водоема и паспорта рыбного хозяйства для различных видов аквакультуры — прудовой, бассейновой, садковой, пастбищной, рекреационной.

Кроме этого, через систему можно сформировать пакет документов для организации и ведения аквакультуры, подавать отчеты и вести учет рыбного хозяйства.

Отмечается, что внедрение АИС сократит бюрократические процедуры и повысит доступность государственных услуг для предпринимателей и фермеров.

В ведомстве добавили, что сейчас система проходит тестирование и поэтапное внедрение начнется в IV квартале 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339218/
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
Обстановка стабильная — Минсельхоз о производстве сельхозпродукции в КР
В Кыргызстане запустят информационную систему «Экспертиза»
Количество перерабатывающих предприятий в Кыргызстане достигло 425
Кыргызстан экспортировал 23 тысячи килограммов сушеного абрикоса в КНР
Минсельхоз: Потребность КР в картофеле и моркови будет обеспечена полностью
Чемпион-фермер по выращиванию вишни проживает в Джети-Огузском районе
Завод по производству комбикормов хочет построить Минсельхоз
Нет сертификата. Зелень и лук из Казахстана вернули назад
В Чон-Алайском районе фермеры начали выращивать облепиху без колючек
Нехватка моркови. В Минсельхозе надеются на второй урожай
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
Минприроды и&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; будут сотрудничать в&nbsp;сфере экологии и&nbsp;ESG Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
11 августа, понедельник
20:12
Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргызстане Электронный реестр лиц с инвалидностью создадут в Кыргы...
20:02
Минсельхоз запустит реестр рыбохозяйственных водоемов, рек и озер
19:43
Более 40 кыргызстанок в Ираке нуждаются в помощи в возвращении в Кыргызстан
19:40
NASA подтвердило, что в небе над Джорджией пролетел метеорит и взорвался
19:26
В мэрию Оша поступили 15 электромобилей для муниципального такси