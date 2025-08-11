Сегодня международный аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что новый код отображается в посадочных билетах отдельных авиакомпаний. В течение трех дней код полностью поменяется у всех авиакомпаний.

Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Ранее сообщалось, что в соответствии с резолюцией № 763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулирует процедуру смены кодов в глобальной авиационной системе, решено изменить свой трехбуквенный код IATA — с FRU на BSZ.

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рассказали 24.kg, что код BSH, который предлагала общественность, не удалось получить, поскольку коды BSH, MNS, MAN уже заняты.