12:25
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ

Сегодня международный аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Отмечается, что новый код отображается в посадочных билетах отдельных авиакомпаний. В течение трех дней код полностью поменяется у всех авиакомпаний.

ОАО «Аэропорты Кыргызстана»
Фото ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

Ранее сообщалось, что в соответствии с резолюцией № 763 Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), которая регулирует процедуру смены кодов в глобальной авиационной системе, решено изменить свой трехбуквенный код IATA — с FRU на BSZ. 

В пресс-службе ОАО «Аэропорты Кыргызстана» рассказали 24.kg, что код BSH, который предлагала общественность, не удалось получить, поскольку коды BSH, MNS, MAN уже заняты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339139/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
В аэропорту «Манас» появится мультимодальный логистический и E-Commerce-хаб
Манасбек Самидинов: Важно обеспечить высокое качество строительства аэропортов
За восемь часов так и не улетели — что случилось с рейсом Avia Traffic в Москву
В аэропорту «Манас» откроются чартерные рейсы грузового самолета из КНР
Вход в здание аэровокзала международного аэропорта «Манас» временно изменен
Современные аэродромные пожарные автомобили купило ОАО «Аэропорты Кыргызстана»
Международный аэропорт «Манас» расширяется на 18 тысяч квадратных метров
С 26 июля кыргызстанцы смогут летать в Кашгар прямым рейсом из Бишкека
Привокзальная платная парковка в аэропорту «Манас» больше не работает: ремонт
ОАО «Аэропорты Кыргызстана» о достигнутых целях и планах на будущее
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
12:20
Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BSZ Аэропорт «Манас» официально сменил код IATA с FRU на BS...
12:16
Гранты для вузов Кыргызстана. Срок приема заявок продлен до 21 августа
12:05
Жители села Садового Чуйской области жалуются на затопление улицы
11:49
В селе Кыргызстан завершено строительство новой школы
11:46
В Нарыне строят первую муниципальную баню