Концерт Дженнифер Лопес на центральном стадионе Алматы стал одним из самых обсуждаемых событий дня, и не только благодаря ее харизме.

Очевидцы поделились в соцсетях видео, где у входа на концерт царит плотный людской поток и слышны крики, особенно у VIP-зоны. Несмотря на усилия организаторов — дополнительные входы, цифровую верификацию билетов, усиленную навигацию и общественный транспорт, толпа создает впечатление, что подготовка не учла наплыв зрителей.

Самый курьезный момент произошел на сцене: во время исполнения крупный кузнечик заполз на платье Джей Ло, добравшись до шеи. Артистка, не сбившись с ритма, спокойно сняла насекомое и с улыбкой пошутила: It was tickling me («Оно меня щекотало»), продолжив выступление.

Выручка от продажи билетов, по данным организаторов, составила больше $8 миллионов.