10:51
USD 87.45
EUR 101.77
RUB 1.10
Общество

Дженнифер Лопес в Алматы — от давки до сверчка на шее

Концерт Дженнифер Лопес на центральном стадионе Алматы стал одним из самых обсуждаемых событий дня, и не только благодаря ее харизме.

Очевидцы поделились в соцсетях видео, где у входа на концерт царит плотный людской поток и слышны крики, особенно у VIP-зоны. Несмотря на усилия организаторов — дополнительные входы, цифровую верификацию билетов, усиленную навигацию и общественный транспорт, толпа создает впечатление, что подготовка не учла наплыв зрителей.

Самый курьезный момент произошел на сцене: во время исполнения крупный кузнечик заполз на платье Джей Ло, добравшись до шеи. Артистка, не сбившись с ритма, спокойно сняла насекомое и с улыбкой пошутила: It was tickling me («Оно меня щекотало»), продолжив выступление.

Выручка от продажи билетов, по данным организаторов, составила больше $8 миллионов. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339109/
просмотров: 456
Версия для печати
Материалы по теме
Поп-звезда Дженнифер Лопес прилетела в Астану, премьер страны обещает поддержку
Борьба с засухой в Алматы — газоны красят в зеленый цвет
Захват заложницы в аэропорту Алматы: Машрапбек Баратов получил 11 лет тюрьмы
В Центральной Азии появился первый суперкомпьютер
В МИД прокомментировали избиение кыргызстанца в Алматы
В Алматы проходит встреча глав МИД в формате «Центральная Азия — Китай»
В Алматы во время забега сегодня скончались два участника полумарафона
В Алматы прошла встреча глав МИД стран СНГ: какие решения приняты
Захват заложницы в аэропорту Алматы: начался суд над Машрапбеком Баратовым
Акимат Алматы не подтвердил информацию об установке памятника Жириновскому
Популярные новости
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в&nbsp;воду Трое скончались. Врачи Нацгоспиталя просят быть аккуратными при нырянии в воду
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Иссык-Кульской и&nbsp;Нарынской областях могут сойти сели Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
В&nbsp;Кыргызстане появилась первая женщина-пилот В Кыргызстане появилась первая женщина-пилот
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
11 августа, понедельник
10:49
Мэр Оша предложил присвоить МТУ названия семи областей и двух городов Мэр Оша предложил присвоить МТУ названия семи областей...
10:48
Общий объем денежных переводов из Кыргызстана в Китай вырос на 45,2 процента
10:46
Более 2 тысяч лиц без документов получили гражданство КР в 2025 году
10:40
ТСЖ предлагают предоставлять информацию об аренде квартир в налоговый орган
10:33
За четыре тура в вузы Кыргызстана зачислено 27,5 тысячи абитуриентов