Общество

Самой уродливой собакой в мире в 2025 году признали метиса двух бульдогов

Самой уродливой собакой в мире в 2025 году признали двухлетнюю Петунию. Метиска французского и английского бульдогов выиграла конкурс «Самая уродливая собака в мире» в Санта-Розе (Калифорния), сообщает The New York Times.

В публикации говорится, что Петуния и ее хозяйка Шеннон Нейман получили приз в размере $5 тысяч. Также изображением Петунии украсят банки с пивом, производитель которого является спонсором конкурса.

Ранее Петунию спасли волонтеры, забрав ее с захламленного двора заводчика в Лас-Вегасе, где она лишилась шерсти, и ей было тяжело дышать из-за удлиненного неба. Собаку вылечили и стерилизовали, а затем нашли ей дом. Сегодня ее описывают как «добрую душу, обожающую других собак, кошек и людей» и любящую обниматься.

Конкурс «Самая уродливая собака в мире» проводится уже почти 50 лет. Его задача — привлечь внимание к проблемам бездомных животных и напомнить людям, что порода не главное в домашнем любимце.
