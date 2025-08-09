11:48
Общество

В Оше Центр реабилитации детей с инвалидностью отремонтирован спустя 50 лет

В Оше проходит реконструкция Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что работы начались по поручению мэра Женишбека Токторбаева. Здание, в котором капитальный ремонт не проводился полвека, будет полностью реконструировано.

Уже заменена старая крыша, перенесены, побелены и покрашены внутренние и внешние стены. Полностью заменены двери и окна, отремонтированы полы и потолки, а в коридорах уложена плитка.
Кроме того, для удобства детей в инвалидных колясках будет установлен лифт. Фасад здания утеплен и покрашен. Двор вымощен брусчаткой и асфальтом, высажен газон.

Для детей построена специальная кухня со всеми необходимыми удобствами. Также построено внешнее ограждение, устанавливаются арка и ворота.

Здание, в котором располагается центр, возведено в 1955 году и последний раз капитально ремонтировалось в 1976-м. Учреждение посещают жители Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей. Оно рассчитано на одновременное пребывание 70 пациентов.
В Оше Центр реабилитации детей с инвалидностью отремонтирован спустя 50 лет
