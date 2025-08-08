23:14
Общество

Курсы по военной безопасности и учения «Север-2025» пройдут в Нарынской области

В Нарынской области проведут курсы по военной безопасности и учения «Север-2025»

В Нарыне 11-13 августа для акимов районов и мэров городов страны пройдут курсы по повышению квалификации в сфере национальной безопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

По данным ведомства, в обучении примут участие более 60 руководителей районных администраций и городских мэрий из всех регионов. Для них организуют теоретические и практические занятия по вопросам территориальной обороны, мобилизационной готовности и действий в условиях чрезвычайных ситуаций.

В эти же дни на территории Нарынской области состоятся мобилизационные учения «Север-2025». В них примут участие военнообязанные из запаса, призванные военными комиссариатами. Для резервистов проведут теоретические занятия и практические тренировки с боевой стрельбой.

Мероприятие пройдет в рамках плана боевой подготовки Министерства обороны и направлено на укрепление обороноспособности страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338937/
