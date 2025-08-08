Казахстан поможет в подготовке кадров для Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана. Правительство РК одобрило соответствующее соглашение с КР. Документ наделяет главу КНБ Казахстана правом подписать соглашение от имени кабмина.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики в области подготовки кадров для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР», — говорится в постановлении.

Отмечается, что документ уже введен в действие.

«Казахская сторона принимает военнослужащих Пограничной службы ГКНБ КР на обучение в Пограничную академию КНБ РК в оговоренном количестве в пределах лимита штатной численности ...по специальностям и на сроки, которые ежегодно согласовываются сторонами. Результаты согласования оформляются контрактами», — сказано в проекте соглашения.