13:50
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Общество

Казахстан поможет в подготовке кадров для Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана

Казахстан поможет в подготовке кадров для Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана. Правительство РК одобрило соответствующее соглашение с КР. Документ наделяет главу КНБ Казахстана правом подписать соглашение от имени кабмина.

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызской Республики в области подготовки кадров для Пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности КР», — говорится в постановлении.

Отмечается, что документ уже введен в действие.

«Казахская сторона принимает военнослужащих Пограничной службы ГКНБ КР на обучение в Пограничную академию КНБ РК в оговоренном количестве в пределах лимита штатной численности ...по специальностям и на сроки, которые ежегодно согласовываются сторонами. Результаты согласования оформляются контрактами», — сказано в проекте соглашения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338906/
просмотров: 116
Версия для печати
Материалы по теме
В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Инвестиции из Казахстана в КР составили $113 миллионов в 2024 году — это рекорд
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в Кыргызстан в 2,5 раза
Главы МИД КР и РК обсудили ключевые аспекты взаимодействия двух стран
Президент Кыргызстана принял заместителя премьер-министра Казахстана
В Казахстане туристов будут считать по-новому: с помощью мобильных данных
В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
Казахстан предложил странам ЦА объединиться ради спасения Каспия и Арала
Кыргызстанские водители сталкиваются с поборами на казахской границе
Минсельхоз Кыргызстана не пропустил в страну партию муки из Казахстана
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж? Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
Подключай eSIM от&nbsp;MEGA и&nbsp;получай 30&nbsp;ГБ интернета бесплатно Подключай eSIM от MEGA и получай 30 ГБ интернета бесплатно
8 августа, пятница
13:40
В Балыкчи начался снос строений для строительства шестиполосной дороги В Балыкчи начался снос строений для строительства шести...
13:39
Казахстан поможет в подготовке кадров для Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана
13:38
В парке Навои в Оше сносят объекты Омурбека Текебаева и Чолпон Султанбековой
13:30
Домогался до женщины. Медербек Сатыев рассказал, почему уволили судью в Узгене
13:26
Для вузов в Кыргызстане разработают KPI