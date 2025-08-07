В Глазго начались съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

В Глазго (Шотландия) стартовали съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Об этом пишет New York Post.
В сети уже появились закадровые фотографии с мест съемок четвертой картины вселенной Marvel.
На фотографиях видно, как Том Холланд в новом костюме на бронированной машине исполняет трюки.
Четыре дня назад студия Marvel опубликовала тизер с надписью «Вы готовы?», где актер Том Холланд появляется в новом костюме без маски, анонсируя дату премьеры фильма— 31 июля 2026 года.