Общество

В Глазго начались съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день»

Фото New York Post

В Глазго (Шотландия) стартовали съемки фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом в главной роли. Об этом пишет New York Post.

В сети уже появились закадровые фотографии с мест съемок четвертой картины вселенной Marvel.

На фотографиях видно, как Том Холланд в новом костюме на бронированной машине исполняет трюки.

Отмечается, что съемки стартовали еще 1 августа. Съемочная группа усердно работает, чтобы превратить город Шотландии в Манхэттен.

Четыре дня назад студия Marvel опубликовала тизер с надписью «Вы готовы?», где актер Том Холланд появляется в новом костюме без маски, анонсируя дату премьеры фильма— 31 июля 2026 года.

Режиссером картины выступил Дэниел Креттон, снявший фильм «Шан-Чи и легенда десяти колец». На роль Мэри Джейн вернется Зендея, роль лучшего друга Нэда исполнит Джейкоб Баталон, и фанатам стоит ожидать возвращения Марка Руффало в образе Халка. К основному составу также присоединится актриса Сэди Синк, которая сыграет Гвен Стейси.
