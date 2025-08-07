В Джумгальском районе обещают оборудовать общежитие для медработников

В Джумгальском районе одно из зданий, возвращенных ранее на баланс государства, отремонтируют и переоборудуют под общежитие для медработников. Об этом во время встречи с министром здравоохранения сообщил аким района Адыбек Набиев.

По его словам, на эти цели из Фонда развития выделят 1 миллион сомов.

По данным пресс-центра Минздрава, глава ведомства Эркин Чечейбаев призвал местные власти к активному участию в обеспечении жилищных условий для молодых медиков, ординаторов и интернов.

В 2024 году в район направили пять ординаторов, однако ни один из них не остался из-за отсутствия условий проживания.

Эркин Чечейбаев также посетил Центр общеврачебной практики Джумгальского района.

Медучреждение обеспечено необходимым оборудованием, однако его часть не используется из-за нехватки специалистов.

«Важно, чтобы современное медицинское оборудование использовалось по назначению и приносило реальную пользу. В тех случаях, когда оно временно не задействовано, мы должны стремиться к тому, чтобы найти для него наилучшее применение в интересах пациентов», — отметил министр.

Он поручил рассмотреть возможность перераспределения неиспользуемой техники в другие организации здравоохранения области. В частности, два аппарата диализа, простаивающие в ЦОВП с 2024 года, передадут в Нарынскую областную объединенную больницу, где есть подготовленные специалисты и реальная потребность в данном оборудовании.