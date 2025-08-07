13:14
USD 87.45
EUR 101.22
RUB 1.09
Общество

Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, 8 августа в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей возможен сход селей. Также ожидается подъем уровня воды в реках.

МЧС рекомендует в эти дни воздержаться от отдыха в горной местности и находиться в безопасных местах.

Также ведомство просит очистить арыки и укрепить их берега, а в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации сообщать в службу 112.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338792/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Юг Кыргызстана тряхнуло: МЧС уточнило детали землетрясения
На пастбище Четинди мужчина упал с лошади, ему помогли спасатели МЧС
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской области будет сильный ветер
Штормовое предупреждение: до 4 августа сохраняется угроза схода селей
Спасатели МЧС помогли мужчине с гипертонией на пастбище в Кок-Бел
Установка зарядных станций для электромобилей в зданиях запрещена, напомнило МЧС
Карагачевую рощу в Бишкеке закроют для посещения 28 июля
Штормовое предупреждение. В горных районах Кыргызстана ожидаются сели
МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову
Штормовое предупреждение: возможны сели, а также подъем уровня воды в реках
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
На&nbsp;складах по&nbsp;всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID На складах по всему миру скопились тысячи тонн помощи из-за ликвидации USAID
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;восемь часов отключили телевидение и&nbsp;радио В Кыргызстане на восемь часов отключили телевидение и радио
Бизнес
В&nbsp;преддверии TED Talk&nbsp;3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни В преддверии TED Talk 3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни
O!Store ближе к&nbsp;вам&nbsp;&mdash; пять новых магазинов открылись в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Чуйской области O!Store ближе к вам — пять новых магазинов открылись в Бишкеке и Чуйской области
M+&nbsp;дешевле, чем за&nbsp;наличные&nbsp;&mdash; MBANK запускает акцию с&nbsp;выгодными условиями M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Pay,Da! &mdash;&nbsp;покупайте сейчас, платите частями Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
7 августа, четверг
13:08
Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах противоречит Конституции РФ Запрет детям мигрантов бесплатно учиться в школах проти...
12:49
Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели
12:49
Предпринимателей КР лишат соблазна дробить бизнес, чтобы меньше платить налоги
12:45
Жительница города Ош попросила квартиру у мэра Женишбека Токторбаева
12:38
Кыргызстан оказался в шестерке крупнейших покупателей золота