Штормовое предупреждение: в Иссык-Кульской и Нарынской областях могут сойти сели

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.

По данным ведомства, 8 августа в связи с неустойчивой погодой и ожидаемыми локальными ливневыми дождями в горных и предгорных районах Иссык-Кульской и Нарынской областей возможен сход селей. Также ожидается подъем уровня воды в реках.

МЧС рекомендует в эти дни воздержаться от отдыха в горной местности и находиться в безопасных местах.

Также ведомство просит очистить арыки и укрепить их берега, а в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации сообщать в службу 112.