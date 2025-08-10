Неделя-24. В Бишкеке вновь переименуют улицы, и почему сносят дома в «Кок-Жаре»

В Кыргызстане планируют увеличить акцизы на ГСМ. Документ уже вынесли на общественное обсуждение. В Министерстве экономики отметили, что акцизы на ГСМ в республике действуют без изменений последние десять лет. В проекте документа предлагают их увеличить на:

различные виды бензина с 5 тысяч до 7 тысяч сомов за тонну;

дизтопливо — с 400 до 2 тысяч сомов за тонну;

мазут — до 2 тысяч сомов за тонну;

средние дистилляты (в отношении зимнего дизельного топлива) — до 2 тысяч сомов за тонну.

Бишкек ждет очередное масштабное переименование улиц. После этого мэрия планирует ввести мораторий на их переименование на 20 лет. Если Бишкекский горкенеш одобрит предложение, запрет вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива направлена на устранение дублирования и фрагментированности названий улиц. Например, улица Абдрахманова имеет четыре отрезка с разными названиями. Кроме того, в рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединены пригородные айыльные аймаки и жилые массивы, что привело к появлению 526 улиц с одинаковыми названиями.

Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев. Это на 17,6 процента больше, чем в первом полугодии 2024 года. Всего, по данным Нацбанка, на 1 июля 2025 года общая сумма денег в обращении достигла 275,3 миллиарда сомов. Во втором квартале 2025-го в кассы коммерческих банков поступило 1 триллион 344,8 миллиарда сомов. Выдачи из касс также выросли — 1 триллион 383,4 миллиарда сомов.

Международная неправительственная организация Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран. Уровень свободы в КР оценили в 26 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 22 балла из 60. С 2009-го Кыргызская Республика единственная из стран Центральной Азии входила в разряд частично свободных, но в 2021 году она пополнила ряды несвободных государств и с тех пор не может выйти из этой категории.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Бишкек в 2040 году: прогноз загрязнения и удушливый сценарий Фото 24.kg. Бишкек в 2040 году может превратиться в город с ядовитой атмосферой В Центральной Азии — в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане — качество воздуха остается острой проблемой как в городах, так и в сельской местности. По данным Всемирного банка, главные причины загрязнения — сжигание ископаемого топлива для отопления, промышленность и транспорт, пыльные и песчаные бури. Последние дают до 25 процентов общего объема загрязнения воздуха в регионе — это гораздо выше, чем во многих других частях мира. ПОДРОБНЕЕ

Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики Экономика Кыргызстана демонстрирует беспрецедентные темпы роста: по итогам первого квартала 2025 года валовой внутренний продукт страны вырос на 13,1 процента. Это самый высокий показатель среди государств Евразийского экономического союза. Однако, как отмечается в «Региональном экономическом обзоре: Лето 2025» Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), столь стремительная динамика может быть не столько поводом для радости, сколько сигналом тревоги. ПОДРОБНЕЕ

Сотни сотрудников милиции, экскаваторы и слезы: снос домов в «Кок-Жаре» В жилмассиве «Кок-Жар» неспокойно — здесь сносят строения. Контур № 172 — окраина села, которая в 2024 году официально стала частью Бишкека. Несколько дней там дежурили сотни сотрудников МВД, дорога перекрыта, работала техника. Все подъезды к району перекрыты, выезды заблокированы. Некоторые люди плакали. «Мы не захватывали. Мы эту землю купили», — говорит местный житель. ПОДРОБНЕЕ

Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана В летних отпусках многие кыргызстанцы планируют отправиться в туристические турне или навестить близких. Однако нередко в таких поездках могут возникнуть непредвиденные проблемы, из которых без чужой помощи не всегда удается выбраться. Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей. ПОДРОБНЕЕ

Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет Фото личный архив. Абдыкадыр Орозбеков В 2024 году президент издал указ, присвоив звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям: Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Садыр Жапаров также поручил провести ряд мероприятий в их честь, призвав считать священным долгом каждого гражданина чтить их память. Редакция 24.kg продолжает публикацию историй великих соотечественников по воспоминаниям их потомков. ПОДРОБНЕЕ

Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели В Кыргызстане 15 лет работает Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) при Социальном фонде, который занимается исключительно накопительной пенсионной частью доходов граждан. Работающие отчисляют в Соцфонд 10 процентов от зарплаты, из них 8 процентов идет в Пенсионный фонд, 2 процента — в ГНПФ. Средства Государственного накопительного пенсионного фонда можно получить досрочно на лечение, погашение ипотеки и некоторые другие потребности. ПОДРОБНЕЕ

Насколько стабилен сом. Рубль вырос на треть, тенге — самая слабая валюта Фото из интернета. По прогнозам аналитиков, пара сом/доллар до конца года останется в коридоре 87,45-87,5 сома за $1 С начала 2025 года самый значительный рост по отношению к сому продемонстрировал российский рубль — 29,4 процента. Заметно изменился курс евро. По отношению к другим валютам сом демонстрировал стабильность. Редакция 24.kg изучила данные Национального банка Кыргызстана за семь месяцев. ПОДРОБНЕЕ

Как смайлик в WhatsApp может спасти ваш бизнес: советы от Марины Ким В Кыргызстане малый и средний бизнес переживает бум цифровизации, но парадоксальным образом именно в этот момент предприниматели начинают терять клиентов — не из-за плохого продукта или завышенных цен, а из-за неумения общаться. Почему коммуникации сегодня важнее, чем качество товара? Как одна девочка через WhatsApp может утопить весь бизнес? Об этом мы поговорили с экспертом по коммуникациям Мариной Ким. ПОДРОБНЕЕ

Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана Фото департамента антропологии и международного развития АУЦА. Раскопки в Нарыне В июле археологи и студенты отправились на раскопки в Нарын. Они обнаружили детские погребения, керамику и камни. Об этой экспедиции 24.kg рассказала руководитель поездки, археолог и преподаватель кафедры антропологии Американского университета в Центральной Азии Аида Абдыканова. ПОДРОБНЕЕ

Как цвет влияет на цену машины: предпочтения автолюбителей Кыргызстана Оттенки автомобилей на дорогах Кыргызстана — не просто дело вкуса. Цвет машины может прямо влиять на ее рыночную стоимость и скорость продажи. ATLAS, аналитическая система оценки имущества, изучила предпочтения кыргызстанцев и определила: выбор цвета — это уже не эстетика, а экономика. ПОДРОБНЕЕ

Условий нет, зарплата низкая. Почему молодые врачи не хотят ехать в регионы Фото из интернета. Выпускники, учившиеся на бюджете в вузах, все чаще возмещают расходы государства, чтобы не ехать на отработку в регионы Кыргызстану предрекают катастрофу с медицинскими кадрами в ближайшие пять лет. Уже сейчас в больницах десятки вакансий, многие медработники — люди предпенсионного возраста, а молодежь в систему идет неохотно. Сейчас укомплектованность врачебных должностей составляет 60 процентов, а средним медперсоналом — 65,4 процента. ПОДРОБНЕЕ

Мальчик 10 лет жил без носа и глаза. Ему бесплатно реконструируют лицо Десять лет назад Абдукадыр попал в ДТП. На тот момент ему было 7 лет. Он десять минут пролежал под машиной, его лицо прижало глушителем. Мальчик получил сильный ожог, потеряв часть носа и глаз. После аварии в Германии ему провели операцию и наложили торакодорзальный лоскут на половину лица. В этом году бишкекский пластический хирург Торехан Изтелеу решил сделать серию операций мальчику по восстановлению носа. Доктор в интервью 24.kg рассказал, как решился провести технически сложную операцию, о процессе подготовки и к какому конечному результату стремится команда врачей. ПОДРОБНЕЕ

Проблемы с ногтями у каждого третьего. Подолог об уходе за ногами Фото из интернета. Вросший ноготь — это не просто локальная боль, это постепенное ограничение в движении, обуви и образе жизни Врастание ногтя, натоптыши, мозоли — все это доставляет дискомфорт при ходьбе. О правилах ухода за стопой 24.kg рассказала основатель подологического центра Pro Podo Маргарита Стулова. ПОДРОБНЕЕ

Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно Споры вокруг вакцинации в Кыргызстане не прекращаются. Многие родители до сих пор отказываются прививать детей от различных заболеваний. Но, как показала последняя вспышка кори в республике, вакцинация помогла уберечь многих от этого тяжелого заболевания. Защищает она и от других серьезных болезней. В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым. ПОДРОБНЕЕ

«Мягкая сила» Китая: как Пекин усиливает позиции в Кыргызстане Фото из интернета. Переход контроля над Центральной Азией к Китаю будет происходить постепенно, считают эксперты «Большая игра» в Центральной Азии продолжается, несмотря на то, что крупные державы кажутся увлеченными конфликтами и проблемами в других частях мира. Интересно и то, что геополитическая турбулентность последних лет и буквально «стаи черных лебедей», стремительно и стихийно меняющих ситуацию, практически не сказались на прогнозах по региону, сделанных еще 15-20 лет назад. Сценарий «синоцентричного мира» при совпадении ряда факторов предполагает переход контроля над Центральной Азией в руки Китая. ПОДРОБНЕЕ

Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана? В Кыргызстане снижается рождаемость. Если в 2020 году число родившихся составило 158,1 тысячи, то в 2024-м — всего 140,4 тысячи. За последние 14 лет, по данным Нацстаткома, пик пришелся на 2019 год — родилось 173 тысячи 484 человека. Средний возраст матери при рождении ребенка в 2024-м по сравнению с предыдущими годами увеличился до 28,4 года. ПОДРОБНЕЕ

Боз-Учук и Кичик-Алай. Фото и видео читателей 24.kg Фото Гулчоро Байзакова. Село Боз-Учук, Ак-Суйский район, восточный Иссык-Куль Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом в Бишкеке, удивимся природной фантазии, заглянем на Иссык-Куль и отправимся на юг республики. ПОДРОБНЕЕ