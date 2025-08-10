Неделя-24. В Бишкеке вновь переименуют улицы, и почему сносят дома в «Кок-Жаре»

В Кыргызстане планируют увеличить акцизы на ГСМ. Документ уже вынесли на общественное обсуждение. В Министерстве экономики отметили, что акцизы на ГСМ в республике действуют без изменений последние десять лет. В проекте документа предлагают их увеличить на:
-
различные виды бензина с 5 тысяч до 7 тысяч сомов за тонну;
-
дизтопливо — с 400 до 2 тысяч сомов за тонну;
-
мазут — до 2 тысяч сомов за тонну;
-
средние дистилляты (в отношении зимнего дизельного топлива) — до 2 тысяч сомов за тонну.
Бишкек ждет очередное масштабное переименование улиц. После этого мэрия планирует ввести мораторий на их переименование на 20 лет. Если Бишкекский горкенеш одобрит предложение, запрет вступит в силу с 1 января 2026 года. Инициатива направлена на устранение дублирования и фрагментированности названий улиц. Например, улица Абдрахманова имеет четыре отрезка с разными названиями. Кроме того, в рамках административно-территориальной реформы к Бишкеку присоединены пригородные айыльные аймаки и жилые массивы, что привело к появлению 526 улиц с одинаковыми названиями.
Более 252 миллиардов сомов наличных находится на руках у кыргызстанцев. Это на 17,6 процента больше, чем в первом полугодии 2024 года. Всего, по данным Нацбанка, на 1 июля 2025 года общая сумма денег в обращении достигла 275,3 миллиарда сомов. Во втором квартале 2025-го в кассы коммерческих банков поступило 1 триллион 344,8 миллиарда сомов. Выдачи из касс также выросли — 1 триллион 383,4 миллиарда сомов.
Международная неправительственная организация Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран. Уровень свободы в КР оценили в 26 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 22 балла из 60. С 2009-го Кыргызская Республика единственная из стран Центральной Азии входила в разряд частично свободных, но в 2021 году она пополнила ряды несвободных государств и с тех пор не может выйти из этой категории.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Бишкек в 2040 году: прогноз загрязнения и удушливый сценарий
В Центральной Азии — в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане — качество воздуха остается острой проблемой как в городах, так и в сельской местности. По данным Всемирного банка, главные причины загрязнения — сжигание ископаемого топлива для отопления, промышленность и транспорт, пыльные и песчаные бури. Последние дают до 25 процентов общего объема загрязнения воздуха в регионе — это гораздо выше, чем во многих других частях мира.
Когда рост становится опасным: предупреждение для кыргызской экономики
Экономика Кыргызстана демонстрирует беспрецедентные темпы роста: по итогам первого квартала 2025 года валовой внутренний продукт страны вырос на 13,1 процента. Это самый высокий показатель среди государств Евразийского экономического союза. Однако, как отмечается в «Региональном экономическом обзоре: Лето 2025» Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), столь стремительная динамика может быть не столько поводом для радости, сколько сигналом тревоги.
Сотни сотрудников милиции, экскаваторы и слезы: снос домов в «Кок-Жаре»
В жилмассиве «Кок-Жар» неспокойно — здесь сносят строения. Контур № 172 — окраина села, которая в 2024 году официально стала частью Бишкека. Несколько дней там дежурили сотни сотрудников МВД, дорога перекрыта, работала техника. Все подъезды к району перекрыты, выезды заблокированы. Некоторые люди плакали. «Мы не захватывали. Мы эту землю купили», — говорит местный житель.
Если проблемы за границей. Горячие линии посольств для граждан Кыргызстана
В летних отпусках многие кыргызстанцы планируют отправиться в туристические турне или навестить близких. Однако нередко в таких поездках могут возникнуть непредвиденные проблемы, из которых без чужой помощи не всегда удается выбраться. Редакция 24.kg составила список телефонов экстренных горячих линий посольств для граждан Кыргызстана, куда они могут обратиться, если возникли проблемы за границей.
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
В 2024 году президент издал указ, присвоив звание «Отцы-основатели современной кыргызской государственности» пяти выдающимся личностям: Абдыкериму Сыдыкову, Иманалы Айдарбекову, Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру Орозбекову и Ишеналы Арабаеву. Садыр Жапаров также поручил провести ряд мероприятий в их честь, призвав считать священным долгом каждого гражданина чтить их память. Редакция 24.kg продолжает публикацию историй великих соотечественников по воспоминаниям их потомков.
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
В Кыргызстане 15 лет работает Государственный накопительный пенсионный фонд (ГНПФ) при Социальном фонде, который занимается исключительно накопительной пенсионной частью доходов граждан. Работающие отчисляют в Соцфонд 10 процентов от зарплаты, из них 8 процентов идет в Пенсионный фонд, 2 процента — в ГНПФ. Средства Государственного накопительного пенсионного фонда можно получить досрочно на лечение, погашение ипотеки и некоторые другие потребности.
Насколько стабилен сом. Рубль вырос на треть, тенге — самая слабая валюта
С начала 2025 года самый значительный рост по отношению к сому продемонстрировал российский рубль — 29,4 процента. Заметно изменился курс евро. По отношению к другим валютам сом демонстрировал стабильность. Редакция 24.kg изучила данные Национального банка Кыргызстана за семь месяцев.
Как смайлик в WhatsApp может спасти ваш бизнес: советы от Марины Ким
В Кыргызстане малый и средний бизнес переживает бум цифровизации, но парадоксальным образом именно в этот момент предприниматели начинают терять клиентов — не из-за плохого продукта или завышенных цен, а из-за неумения общаться. Почему коммуникации сегодня важнее, чем качество товара? Как одна девочка через WhatsApp может утопить весь бизнес? Об этом мы поговорили с экспертом по коммуникациям Мариной Ким.
Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана
В июле археологи и студенты отправились на раскопки в Нарын. Они обнаружили детские погребения, керамику и камни. Об этой экспедиции 24.kg рассказала руководитель поездки, археолог и преподаватель кафедры антропологии Американского университета в Центральной Азии Аида Абдыканова.
Как цвет влияет на цену машины: предпочтения автолюбителей Кыргызстана
Оттенки автомобилей на дорогах Кыргызстана — не просто дело вкуса. Цвет машины может прямо влиять на ее рыночную стоимость и скорость продажи. ATLAS, аналитическая система оценки имущества, изучила предпочтения кыргызстанцев и определила: выбор цвета — это уже не эстетика, а экономика.
Условий нет, зарплата низкая. Почему молодые врачи не хотят ехать в регионы
Кыргызстану предрекают катастрофу с медицинскими кадрами в ближайшие пять лет. Уже сейчас в больницах десятки вакансий, многие медработники — люди предпенсионного возраста, а молодежь в систему идет неохотно. Сейчас укомплектованность врачебных должностей составляет 60 процентов, а средним медперсоналом — 65,4 процента.
Мальчик 10 лет жил без носа и глаза. Ему бесплатно реконструируют лицо
Десять лет назад Абдукадыр попал в ДТП. На тот момент ему было 7 лет. Он десять минут пролежал под машиной, его лицо прижало глушителем. Мальчик получил сильный ожог, потеряв часть носа и глаз. После аварии в Германии ему провели операцию и наложили торакодорзальный лоскут на половину лица. В этом году бишкекский пластический хирург Торехан Изтелеу решил сделать серию операций мальчику по восстановлению носа. Доктор в интервью 24.kg рассказал, как решился провести технически сложную операцию, о процессе подготовки и к какому конечному результату стремится команда врачей.
Проблемы с ногтями у каждого третьего. Подолог об уходе за ногами
Врастание ногтя, натоптыши, мозоли — все это доставляет дискомфорт при ходьбе. О правилах ухода за стопой 24.kg рассказала основатель подологического центра Pro Podo Маргарита Стулова.
Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Споры вокруг вакцинации в Кыргызстане не прекращаются. Многие родители до сих пор отказываются прививать детей от различных заболеваний. Но, как показала последняя вспышка кори в республике, вакцинация помогла уберечь многих от этого тяжелого заболевания. Защищает она и от других серьезных болезней. В материале 24.kg — о том, когда и какие прививки надо делать детям и взрослым.
«Мягкая сила» Китая: как Пекин усиливает позиции в Кыргызстане
«Большая игра» в Центральной Азии продолжается, несмотря на то, что крупные державы кажутся увлеченными конфликтами и проблемами в других частях мира. Интересно и то, что геополитическая турбулентность последних лет и буквально «стаи черных лебедей», стремительно и стихийно меняющих ситуацию, практически не сказались на прогнозах по региону, сделанных еще 15-20 лет назад. Сценарий «синоцентричного мира» при совпадении ряда факторов предполагает переход контроля над Центральной Азией в руки Китая.
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?
В Кыргызстане снижается рождаемость. Если в 2020 году число родившихся составило 158,1 тысячи, то в 2024-м — всего 140,4 тысячи. За последние 14 лет, по данным Нацстаткома, пик пришелся на 2019 год — родилось 173 тысячи 484 человека. Средний возраст матери при рождении ребенка в 2024-м по сравнению с предыдущими годами увеличился до 28,4 года.
Боз-Учук и Кичик-Алай. Фото и видео читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся закатом в Бишкеке, удивимся природной фантазии, заглянем на Иссык-Куль и отправимся на юг республики.
«Чужой» несет ужас на Землю, триллер и драмы. Что смотреть на следующей неделе
На следующей неделе (11 — 17 августа) выходит ожидаемый многими сериал ужасов из франшизы «Чужой». Среди премьер, на которые стоит обратить внимание, один триллер и пару драматических киноновелл. Кроме того, среди новинок мультсериал, у которого стоит ограничение +18. Но есть анимационные шоу, которые вполне подойдут для семейного просмотра.