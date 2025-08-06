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Общество

В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС

Фото из интернета. В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС

В 200 километрах от кыргызской границы, в селе Улкен Алматинской области Казахстана, готовятся начать строительство первой в стране атомной электростанции. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на анонс, опубликованный Агентством по атомной энергии РК.

Церемония запуска работ намечена на 8 августа. На мероприятие официально приглашены представители СМИ. В этот день будет фактически дан старт реализации проекта, который Казахстан обсуждал в течение последних лет.

Село Улкен расположено на южном берегу Капчагайского водохранилища, примерно в 200 километрах от ближайших населенных пунктов Чуйской области Кыргызстана.

Проект строительства АЭС в РК вызывает общественный резонанс как внутри республики, так и за ее пределами. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338714/
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