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Общество

Дети бывшего президента провели благотворительную акцию в Кой-Таше

На территории дома бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш прошла благотворительная встреча с участием особенных гостей — детей с онкологическими заболеваниями, находящихся в ремиссии. Об этом 24.kg сообщила дочь бывшего главы государства Алия Шагиева.  

По ее словам, пленэр под открытым небом организован совместно с ее братом Кадырбеком Атамбаевым и фондом «Помогать легко».

«В атмосфере природы и творчества дети смогли просто быть собой, без ярлыков и осуждения.
Спасибо детям за смелость, тепло и вдохновение, которое они подарили всем нам! Вечной всем ремиссии!» — сказала Алия Шагиева.

Участники встречи рисовали, общались и проводили время на свежем воздухе в неформальной, доброжелательной обстановке. Представители фонда отметили, что такие мероприятия помогают детям в ремиссии почувствовать уверенность и поддержку со стороны общества.

Это не первый случай, когда семья Атамбаевых участвует в социальных и благотворительных инициативах. В последние годы Алия Шагиева активно занимается творчеством, а также выступает с инициативами в сфере ментального и физического здоровья. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338386/
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