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Общество

Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе

Фото 24.kg. Алия Шагиева

Алия Шагиева, дочь бывшего президента Алмазбека Атамбаева, дала развернутое интервью Нуржамал Насиридиновой, которое вышло на YouTube. В нем Алия рассказала о личных испытаниях, творческом пути и жизни под прицелом общественного внимания.

Она рассказала, что недавно подала на развод. Все финансовые обязательства легли только на нее, однако Алия не хочет никого очернять и называет бывшего мужа добрым и порядочным человеком.

В 18 лет у нее начались серьезные отношения, которые завершились насилием, — ее избили. Чтобы меньше привлекать внимание к себе, как к дочери известного политика, она взяла фамилию мамы.

«Когда я творю, все рамки уходят на задний план, остается только то, что я должна передать. Если не могу выразить свои чувства в работе, появляются физические симптомы — тошнота, упадок сил, панические атаки. Сейчас мне 28 лет, и я выстроила баланс между коммерцией и свободным творчеством. Мне очень повезло с заказчиками, которые доверяют моему вкусу и чаще всего говорят: «Я хочу вот это, но в целом доверяюсь вам». Я свободный художник, для меня важно передавать через творчество чувства, мысли, состояние — считаю это настоящим искусством», — говорит Алия.

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Она отмечает, что в творчестве получает отклик не только от узкого круга профессионалов, но и от обычных людей.

— Конечно, отклик есть и у обывателей. Каждый обыватель — прекрасный человек со своей уникальной историей. Вот сегодня я ходила за кошачьим кормом и продуктами, выносила мусор, и ко мне дважды подходили люди — сначала мужчина, потом девушка — говорили, что подписаны на меня, желали хорошего дня и говорили, что я молодец. Это очень приятно.

Иногда ко мне подходят и поддерживают из-за того, что я дочь Атамбаева — это тоже приятно.

— В одно время мне хотелось спрятаться от всего этого, было дискомфортно. Вы, наверное, тоже чувствовали себя в тени родителей?

— Да, это было особенно сложно, когда папа был премьер-министром, и меня возили в школу охранник с водителем. Это было болезненно, потому что я отличалась от других и чувствовала неуверенность. Боялась выделяться, даже если знала ответ на вопрос — не поднимала руку, чтобы не быть «выскочкой».

Сейчас я больше не боюсь выделяться. Теперь я принимаю, что отличаюсь от большинства, и в этом моя миссия — вдохновлять людей на то, что они боятся признать.

— Вы чувствуете, что стали более свободной и раскрепощенной? С чем связана эта трансформация?

— Это была очень жесткая работа над собой. Бывали ужасные моменты, когда я не знала, как жить дальше — материнство, профессия, поиск себя, отношения с мужчинами — все это была колоссальная работа. Я была и сама себе психологом, психотерапевтом, а где-то обращалась и к психиатру, чтобы медикаментозно помочь себе.

Сейчас я на антидепрессантах и считаю это нормальным. Вокруг психических проблем есть стигматизация, которую надо разрушать.

Алия Шагиева

— Вы говорите, что последние 10 лет были очень сложными. Связано ли это с материнством и отношениями?

— Да, это были и материнство, и отношения, и разные политические ситуации, которые для кого-то были просто новостями, а для моей семьи — трагедиями. Это была колоссальная работа над собой.

— Насколько вас поддерживали родители в творчестве?

— Родители всегда поддерживали мое самовыражение, говорили: «Сохрани рисунки, никому не продавай, в будущем они подорожают». Они были очень дальновидны.

Моя первая выставка «Метаморфозы» прошла в 2016 году в Бишкеке. Я готовилась по 12 часов в день. На выставке продала работы на 200 тысяч сомов и пожертвовала всю сумму фонду родителей детей с синдромом Дауна — это особенные, солнечные дети.

Тогда моя медийность началась именно с этой акции. Потом узнали, что я дочь Атамбаева, и начался настоящий «расколбас». Писали всякое, обвиняли в том, что это «выдуманная» акция. Это была моя первая закалка — учиться не обращать внимание на общественное мнение.

Алия Шагиева

— Вы думаете, что ваша саморефлексия помогает выражать больше в творчестве?

— Без саморефлексии не было бы большей части моих картин. Сегодня я свободный художник, совмещающий коммерческое искусство и свободное творчество. Я уверена, что саморефлексия помогает мне создавать искренние работы, которые находят отклик как у профессионалов, так и у простых зрителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337717/
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