Вся в отца. Алия Шагиева рассказала про лохов и потомков Манаса

В Бишкеке на площади Ала-Тоо проходит выставка картин дочери бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Мероприятие посвящено юбилею бывшего главы государства.

В своей речи Алия Шагиева отметила, что сегодняшнее мероприятие объединяет людей под памятником Манасу. «Я нахожу это очень символичным. Это герой, который по сей день отличается отвагой, смелостью, преданностью своим идеям, любовью к своей земле», — сказала она.

Манас бился не для того, чтобы его потомки держали свой народ за лохов. Лохи — те, кто этого не понимает. Алия Шагиева

Депутат парламента Ирина Карамушкина сообщила, что вчера была на свидании с Алмазбеком Атамбаевым. «Бывший президент сказал, что выйдет из тюрьмы только законным решением с честными глазами», — заметила она.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.