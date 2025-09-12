16:09
Общество

Конфискация. В особняк Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше пришли судебные приставы

Сегодня судебные приставы вместе с начальником Беш-Кунгейского отдела милиции пришли в дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Об этом сообщил его сын Кадыр Атамбаев.

Фото из интернета. Судебные приставы вошли в дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше

По его словам, приставы сослались на решение Первомайского районного суда Бишкека от 4 июня, в доме в этот момент находились родственники.

«Им ничего не показали. Это выглядело как проход по территории», — отметил Кадыр Атамбаев, добавив, что семья намерена обжаловать решение в Верховном суде и Конституционной палате.

Кроме того, сотрудники ГКНБ и судебные приставы пришли также в офис «Медиафорума», где располагается штаб партии «Социал-демократы». По словам Кадыра Атамбаева, здание принадлежит его отцу с 1990-х годов.

Напомним, в июне 2020-го Первомайский районный суд столицы приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приставы заявляют, что исполняют решение суда.
