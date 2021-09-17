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Общество

В Кой-Таше отмечают день рождения Алмазбека Атамбаева. Кто пришел

В селе Кой-Таш в резиденции Алмазбека Атамбаева начали праздновать 65-летие бывшего президента.

На мероприятии присутствуют около 50 человек. Но людей становится больше. Среди них и бывший экс-полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов. Он считает, что Алмазбек Атамбаев заключен под стражу несправедливо.

«Здесь будет небольшой концерт, угощения и все. То, что в соцсетях распространяют информацию о волнениях, это неправда», — сказал он журналистам.

Отметим, что Абдраимова допрашивали в МВД по делу о захвате власти.

На мероприятии также присутствуют супруга Алмазбека Атамбаева Раиса, депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина, лидер партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков, бывший сотрудник Девятой службы ГКНБ Дамир Мусакеев, сыновья бывшего главы государства Сейит и Кадыр Атамбаевы. Активистка Токтайым Уметалиева подарила Раисе Атамбаевой орхидею.

В большой юрте для гостей организовали праздничный обед и накрыли столы.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, фактам коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207445/
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