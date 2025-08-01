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Общество

Должна ли молодежь уступать место старшим? Бишкекчане высказались

Журналисты 24.kg провели опрос на улицах Бишкека: должна ли молодежь уступать место старшим в общественном транспорте? Поводом стали участившиеся конфликты в автобусах между пожилыми пассажирами и молодыми людьми.

Мнения горожан разделились. Многие считают, что уважение к возрасту — неотъемлемая часть кыргызского менталитета.

«Это вопрос воспитания. Мы с детства знали: если заходит апа, вставай, не жди, пока попросят», — говорит пенсионерка Айтурган.

Однако не все настроены однозначно. Некоторые молодые люди утверждают, что тоже устают после работы или учебы и не всегда обязаны уступать.

«Если человек пожилой, но бодрый, а я после смены на ногах 12 часов, почему только я должен вставать?» — возмущается 23-летний Нурсултан.

Есть и те, кто предлагает смотреть не на возраст, а на состояние здоровья.

Водители подтверждают: ссоры в салоне случаются часто. Одни пассажиры требуют уступить место, другие — принципиально не встают. Порой дело доходит до крика и взаимных оскорблений. Большинство опрошенных согласились в одном: проблема — не в возрасте, а в культуре поведения и уровне эмпатии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338261/
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