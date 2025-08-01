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Общество

Более 600 километров воздушных линий электропередачи обновили в Баткене

Фото Министерства энергетики. Ремонт высоковольтных ЛЭП

В Баткенской области с начала 2025 года отремонтировали свыше 600 километров воздушных линий электропередачи высокого напряжения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

По ее данным, среди отремонтированных:

  • линии напряжением 35 киловольт — 206,164 километра;

  • линии 110 киловольт — 366,629 километра;

  • линии 220 киловольт — 38,68 километра.

Общая протяженность отремонтированных ЛЭП составила 611,473 километра. Одновременно заменили 2 тысячи 526 устаревших фарфоровых изоляторов, что повысило надежность всей системы.

Капитальный ремонт продолжается. Общий объем работ составил 112,629 километра:

  • линии 35 киловольт — 44,929 километра;

  • линии 110 киловольт — 67,7 километра.

С целью предотвращения последствий стихийных бедствий, особенно паводков, и обеспечения безопасности электрооборудования реализованы мероприятия по укреплению воздушных линий электропередачи на следующих участках:

  • линия 35 киловольт «Кара-Булак — Тешик» (направление на село Тогуз-Булак);

  • линия 35 киловольт «Раззаков — Самаркандек» (направление на село Ак-Татыр);

  • линия 35 киловольт «Кадамджай — Айдаркен-1,2» (направление на село Охна).

В данных зонах использовали габионы. Эти меры направлены на обеспечение долгосрочной, устойчивой и безопасной эксплуатации линий электропередачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338219/
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