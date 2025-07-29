Союзу молодых инвалидов Чуйской области депутаты ЖК передали микроавтобус

Союзу молодых инвалидов Чуйской области депутаты Жогорку Кенеша передали микроавтобус. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Отмечается, что ранее торага Нурланбек Тургунбек уулу ознакомился с деятельностью общественного объединения. Он подчеркнул, что главной задачей государства является создание необходимых условий для граждан с инвалидностью и пообещал приобрести микроавтобус.

Так, депутаты Винера Раимбачаева и Аманкан Кенжебаев передали центру микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, приобретенный за счет средств резервного фонда спикера.

Нардеп Аманкан Кенжебаев добавил, что решены и другие обозначенные в ходе рабочей поездки торага вопросы. В частности, положительно решен вопрос об узаконивании 16 квартир, построенных для граждан с ограниченными возможностями, выданы все соответствующие документы. Также для обеспечения безопасности дорожного движения перед центром установлен «лежачий полицейский».

Отмечается, что члены Союза молодых инвалидов Чуйской области в основном занимаются ремесленничеством, в том числе шьют специальные формы для государственных учреждений, таких как Пограничная служба.