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Общество

Бишкекчанке с пятью детьми проект «Человек в маске» подарил дом

Бишкекчанке с пятью детьми проект «Человек в маске» подарил дом. Об этом его авторы сообщили на своей странице в Instagram.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи. Айназик одна воспитывает пятерых дочерей, она работает на рынке «Дордой»

В ролике о Айназик, которая одна воспитывает пятерых дочерей, рассказывается, что она работает на рынке «Дордой» и еще подрабатывает вечерами уборщицей. Семье подарили дом и окажут помощь в открытии собственного дела.

Старшей дочери Айназик 17 лет. По словам матери, девушка ранее подверглась групповому изнасилованию. У дочери теперь психологическая травма, она всего боится, не выходит из своей комнаты. Милиция проводит следственные действия по факту насилия.

Другая дочь с аутизмом, она слепа с рождения. Оставить ее не с кем, поэтому мать берет ее с собой на работу, привязывая к поясу.

«Самый трудный момент в моей жизни, когда я не смогла заплатить за квартиру и мы остались на улице. В то время у меня на руках был еще один мой больной ребенок. У него был порок сердца. Больше всего ранило то, что рядом лежал мой мертвый ребенок, а я даже не знала, где его похоронить. Ребенок лежит, на улице жара, даже положить его было некуда», — рассказала Айназик.

Новый просторный дом с ремонтом и мебелью показали в видео.

Благотворительный фонд «Человек в маске» в соцсетях рассказывает о нуждающихся, которым уже помог, при этом не афишируя ни имен своих сотрудников, ни размеров помощи, ни происхождения средств. Никто пока не знает, кто помогает людям. Представители фонда скрывают свои лица за масками.

Фонд специализируется на обеспечении жильем и адресной помощи малоимущим и нуждающимся гражданам, а также на строительстве социальной инфраструктуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338360/
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