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Общество

Кандидат от партии «Эмгек» дарит мандат брату. В ЦИК пояснили ситуацию

В Сети появилось видео, на котором кандидат в депутаты городского кенеша Кара-Суу Ошской области от партии «Эмгек» Элнур Акылбеков, якобы, дарит мандат своему брату. На кадрах видно, как он преподносит чепкен мужчине и поздравляет его.

В описании к ролику говорится: «Я дарю мандат своему брату. Я уже был несколько раз депутатом, а мое место в Жогорку Кенеше».


В пресс-службе ЦИК КР пояснили 24.kg, что ролик снят в штабе партии «Эмгек» по городу Кара-Суу. Кандидат под номером 22 из списка партии Элнур Акылбеков поздравлял коллегу Мирланбека Абдикаримова, который шел в списке под вторым номером. Присутствующие в помещении люди поздравляли Мирланбека Абдикаримова, а все сказанное преподнесено в шуточной форме. Кандидаты Элнурбек Акылбеков и Мирланбек Абдикаримов не являются родственниками.

Также в ЦИК отметили, что по этому видео никто не обращался с заявлениями, не было обмена мандатами и номера кандидатов стоят на прежнем месте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311847/
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