Реформировать онкологическую службу намерен Минздрав Кыргызстана

В Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание коллегии, посвященное состоянию и перспективам развития онкологической службы страны.
Ключевым вопросом мероприятия стали укрепление системы оказания онкологической помощи, повышение ее доступности, качества и эффективности.
По данным пресс-центра ведомства, в заседании участвовали представители администрации президента, члены коллегии, эксперты, руководители организаций здравоохранения, представители Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ) и пациенты.
По словам начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраевой, в 2024-м в Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 651 новый случай злокачественных новообразований, что на 8,9 процента выше уровня предыдущего года.
Более 40 процентов пациентов поступают в учреждения на поздних стадиях, а одногодичная летальность в отдельных регионах превышает 40 процентов. Пятилетняя выживаемость по республике составляет лишь 34,2 процента.
В ходе обсуждения отмечены ключевые системные проблемы:
- устаревшая нормативная база;
- неэффективное использование коечного фонда и оборудования;
- непрозрачность лекарственного обеспечения;
- низкое внедрение цифровых решений для учета и маршрутизации;
- слабая профилактическая работа;
- отсутствие онконастороженности среди врачей первичного уровня.
Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев подчеркнул необходимость срочного и глубокого переосмысления и реформирования онкологической службы. «Онкологическая помощь не может быть заложником устаревших подходов. Мы обязаны создать систему, в которой каждый пациент получит своевременную, качественную и доступную помощь», — сказал он.
В ходе обсуждений предложены следующие направления развития:
- разработка стратегии развития онкологической службы на 2026-2030 годы с четкими индикаторами эффективности;
- пересмотр нормативной правовой базы, включая легализацию международных клинических протоколов;
- внедрение цифровых решений в деятельность онкологической службы;
- укрепление кадрового потенциала, включая подготовку специалистов на бюджетной основе;
- повышение онконастороженности и профилактики на уровне поликлиник;
- внедрение телемедицинских консилиумов и расширение паллиативной помощи;
- аудит и оптимизация закупок лекарств на основе доказательной медицины и протоколов лечения.
Чиновник поручил в кратчайшие сроки активизировать работу межведомственных и экспертных рабочих групп, обеспечить контроль за исполнением принятых решений и сформировать прозрачную систему мониторинга результатов лечения.