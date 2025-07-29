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Общество

Реформировать онкологическую службу намерен Минздрав Кыргызстана

В Министерстве здравоохранения состоялось очередное заседание коллегии, посвященное состоянию и перспективам развития онкологической службы страны.

Ключевым вопросом мероприятия стали укрепление системы оказания онкологической помощи, повышение ее доступности, качества и эффективности.

По данным пресс-центра ведомства, в заседании участвовали представители администрации президента, члены коллегии, эксперты, руководители организаций здравоохранения, представители Национального центра онкологии и гематологии (НЦОиГ) и пациенты.

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По словам начальника управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Нургуль Ибраевой, в 2024-м в Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 651 новый случай злокачественных новообразований, что на 8,9 процента выше уровня предыдущего года.

Более 40 процентов пациентов поступают в учреждения на поздних стадиях, а одногодичная летальность в отдельных регионах превышает 40 процентов. Пятилетняя выживаемость по республике составляет лишь 34,2 процента.

В ходе обсуждения отмечены ключевые системные проблемы:

  • устаревшая нормативная база;
  • неэффективное использование коечного фонда и оборудования;
  • непрозрачность лекарственного обеспечения;
  • низкое внедрение цифровых решений для учета и маршрутизации;
  • слабая профилактическая работа;
  • отсутствие онконастороженности среди врачей первичного уровня.

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев подчеркнул необходимость срочного и глубокого переосмысления и реформирования онкологической службы. «Онкологическая помощь не может быть заложником устаревших подходов. Мы обязаны создать систему, в которой каждый пациент получит своевременную, качественную и доступную помощь», — сказал он.

В ходе обсуждений предложены следующие направления развития:

  • разработка стратегии развития онкологической службы на 2026-2030 годы с четкими индикаторами эффективности;
  • пересмотр нормативной правовой базы, включая легализацию международных клинических протоколов;
  • внедрение цифровых решений в деятельность онкологической службы;
  • укрепление кадрового потенциала, включая подготовку специалистов на бюджетной основе;
  • повышение онконастороженности и профилактики на уровне поликлиник;
  • внедрение телемедицинских консилиумов и расширение паллиативной помощи;
  • аудит и оптимизация закупок лекарств на основе доказательной медицины и протоколов лечения.

Чиновник поручил в кратчайшие сроки активизировать работу межведомственных и экспертных рабочих групп, обеспечить контроль за исполнением принятых решений и сформировать прозрачную систему мониторинга результатов лечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337817/
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