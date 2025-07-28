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Общество

На улице Профсоюзной в Бишкеке снесут незаконные постройки и разобьют сквер

На улице Профсоюзной в Бишкеке снесут незаконные постройки и разобьют сквер. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, 12 июня мэр провел обход территории, прилегающей к рынку «Кудайберген», и поручил разбить сквер на улице Профсоюзной от улицы Патриса Лумумбы до улицы Нарвская, а УКЗ мэрии — освободить участок от незаконных построек.

В рамках выезда проверена пожарная безопасность рынка, выявлены нарушения использования земельного участка не по целевому назначению, зафиксированы факты самовольной вырубки зеленых насаждений на прилегающих участках и организации стихийной парковки большегрузными машинами.

На сегодняшний день по поручению главы столицы подготовлен и утвержден проект для строительства сквера на улице Профсоюзной.

Будущая зона отдыха предусматривает организацию внутренней дороги и автополива, а также озеленение и благоустройство.

Управление по контролю за землепользованием демонтирует объекты, нарушившие условия договора аренды.

Муниципальной инспекцией мэрии за парковку на зеленой зоне составлен протокол в отношении Б.У.А. на 5 тысяч 500 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337753/
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