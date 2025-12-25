19:12
Общество

В Кыргызстане насчитали около 40 тысяч официально зарегистрированных безработных

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Кыргызстане на 1 декабря 2025 года составил 1,4 процента. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По данным Нацстаткомитета, численность населения республики на 1 октября 2025 года достигла 7 миллионов 374 тысяч человек.

Рабочая сила составила 2 миллиона 861 тысячу человек, из них занятыми являются 2 миллиона 756 тысяч, безработными — 104,7 тысячи человек. Уровень общей безработицы оценивается в 3,7 процента.

В Минтруда уточнили, что на учете в службах занятости на 1 декабря состояли 58 тысяч 565 безработных, что на 21,5 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом официально зарегистрированных безработных насчитывается 39 тысяч 841 человек — снижение на 26 процентов в годовом выражении.

  • Большинство зарегистрированных безработных имеют среднее общее образование — 23 тысячи 422 человека, из них 10 тысяч 244 женщины.
  • Основное общее образование (пять–девять классов) имеют 9 тысяч 435 человек.
  • С высшим образованием зарегистрированы 2 тысячи 586 безработных, со средним профессиональным — 2 тысячи 447, с начальным профессиональным — 1 тысяча 450 человек.
  • Без начального образования на учете состоят семь человек.

В министерстве подчеркнули, что государственная служба занятости продолжает работу по созданию условий для трудоустройства граждан, а также по повышению их профессиональной квалификации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356106/
