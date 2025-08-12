22:55
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают

Фото из интернета. Молодые люди, посещая фейковые офисы компаний, создают для себя иллюзию рабочего процесса, чтобы почувствовать себя нужными

Среди молодых безработных в Китае стало популярным платить компаниям, предлагающим платные рабочие места, где посетители могут притворяться сотрудниками, получая доступ к офисному пространству и коллективу. Об этом пишет BBC.

Такое происходит на фоне экономического застоя и высокого уровня безработицы. По данным Trading Economics, в КНР уровень безработицы среди молодежи составляет 14,5 процента.

Как отметило BBC, из-за популярности данных услуг подобные фирмы начали появляться в крупных городах Китая, включая Шэньчжэнь, Шанхай, Нанкин, Ухань, Чэнду и Куньмин. 

Примером такой компании является Pretend To Work Company в Дунгуане, недалеко от Гонконга. Тридцатилетний предприниматель Чжоу Шуй стал ее клиентом в апреле 2025 года, заплатив 30 юаней в день за аренду рабочего места в офисе. В его распоряжении — компьютер, интернет, чайная комната и коллеги, пришедшие с такой же целью. Здесь люди могут не только притворяться работниками, но и использовать время для поиска работы или разработки собственных проектов.

«Я чувствую себя счастливым, как будто мы работаем вместе, как одна команда», — говорит Чжоу Шуй.

Доктор Бяо Сян из Института социальной антропологии утверждает, что подобная тенденция связана с «чувством разочарования и бессилия» среди молодежи, которое возникает на фоне отсутствия стабильных карьерных перспектив. Молодые люди таким образом создают для себя иллюзию рабочего процесса, чтобы почувствовать себя нужными и частью общества.

Для владельца компании Pretend To Work Company по псевдониму Фэйюй, который был безработным после закрытия своего бизнеса, это, скорее, социальный эксперимент, чем прибыльное предприятие. Он объясняет: «Я продаю не рабочее место, а чувство собственного достоинства. Люди, которые приходят сюда, не хотят быть бесполезными, они ищут хоть какое-то решение».

Интересно, что подобное поведение становится настолько популярным, что некоторые клиенты используют эти фиктивные рабочие места, чтобы удовлетворить требования своих учебных заведений. 

23-летняя Сяовэнь Тан, например, арендовала место в таком офисе, чтобы выполнить требования университета, по которым выпускники обязаны предоставить подтверждение прохождения стажировки. На самом деле она использовала время в офисе для написания онлайн-романов, что позволяло ей зарабатывать деньги.

Эксперты считают, что явление притворства на работе — это временная реакция на кризис, в котором многие молодые люди ищут пути выживания в условиях нестабильности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/339307/
просмотров: 235
