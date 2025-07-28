На территории Ботанического сада по улице Ахунбаева проводится реконструкция. Об этом 24.kg сообщили сотрудники.

По словам ученого секретаря Айши Турбатовой, в рамках запланированных работ расчистили площади, заросшие сорными, инвазивными, самосевными растениями.

«К примеру, свидина кроваво-красная — агрессивное растение, которое захватило всю площадь сада. На этих местах будем сажать другие декоративные растения», — сказала она.

Директор Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» Мелис Чакибаев прокомментировал видео, которым активно делятся пользователи соцсетей.

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«Первое видео снимали весной 2024-го, когда трава была зеленой, а второе — недавно. Однако каждый год, в июле-августе, свободные участки желтеют. Плюс в рамках реконструкции расчистили часть», — объяснил он разницу в состоянии сада.

Мелис Чакибаев заверил, что все растения, представляющие научную ценность, остались нетронутыми и поливаются.

«Сейчас полив деревьев осуществляется арычной системой, а бетонные лотки еще устанавливаются. Через один-два месяца должны закончить. В целом реконструкцию планируется завершить к осени. Ограждение/забор уже практически закончили, начали делать дорожки — устанавливают бордюры. По периметру вдоль забора начнут обустройство беговых и велодорожек. Появятся и прогулочные зоны.

Работы ведутся только на одном участке, где появится парковая зона. Мы хотим, чтобы молодежь вовлекалась в науку, там будут работать экскурсоводы. Мы были в командировках в Корее, России — там такое практикуется для привлечения молодежи в науку. Они будут знать, что за дерево, откуда родом, как растет и так далее», — сказал он.

Директор Научно-исследовательского института «Ботанический сад имени Энвера Гареева» добавил, что с ботаническими садами СНГ ведутся переговоры по обмену саженцами. «Буквально вчера я вернулся из Москвы (Россия), где мы заключили договор с главным Ботаническим садом. Получим растения, которых у нас нет, и дополним свою коллекцию», — планирует он.

В администрации Ботсада заверили, что животные и птицы при реконструкции не пострадали: «Нижняя часть сада в целости и сохранности, они перебрались туда».

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Общая площадь НИИ «Ботанический сад имени Энвера Гареева» составляет 151 гектар, включая участок на улицах Ахунбаева и Горького, а также Нарынский филиал. Ботсад создан в марте 1938 года. В 1964-м ему присвоен статус НИИ, в январе 2025 года придан статус особо охраняемой территории.

Ранее сообщалось, что Ботанический сад имени Энвера Гареева является одним из крупнейших в Центральной Азии по площади и составу коллекций растений.

«Общая коллекция Ботанического сада насчитывает более 6,5 тысячи таксонов (групп) растений. Собраны коллекции цветочных, декоративных, кустарниковых, древесных, плодовых и лекарственных растений. Потери, естественно, есть, но больше не из-за засухи, а из-за времени. Ботанический сад создан в 1938 году, и очень много деревьев просто устарели. Каждое растение имеет свой срок жизни, поэтому сейчас настало время обновлять всю коллекцию», — говорил прежний директор Ботсада.