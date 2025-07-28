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Общество

Сборная Кыргызстана по физике завоевала две бронзовые медали во Франции

Сборная Кыргызстана по физике завоевала две бронзовые медали на международной олимпиаде по физике. Об этом члены команды сообщили 24.kg.

С 17 по 25 июля в Париже прошла международная олимпиада по физике IPhO 2025 — одно из самых престижных научных соревнований в мире для школьников. В этом году на ней собрались более 400 участников из 94 стран. Все они прошли национальный отбор и интенсивную подготовку.

КР приняла участие в олимпиаде с командой из пяти учащихся.

Ребята завоевали следующие награды:

  • Аскар Абдиев — бронзовая медаль, 11-й класс, УИТМЛ имени Молдокулова, под тренерством Чынтемира Сабырова и Улукбека Ажыбаева;
  • Эмир Анаралы уулу — бронзовая медаль, 12-й класс, школа UWIS, под тренерством Чынтемира Сабырова и Улукбека Ажыбаева;
  • Айтегин Эмилбеков — почетная грамота, 10-й класс, школа «Газпром», под тренерством Алтынбека Алмурза уулу и Тургунбека Омүрканова;
  • Бектур Баратали — почетная грамота, 12-й класс, школа UWIS, под тренерством Дуйшона Сатыбалдыева и Артура Садикова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337665/
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