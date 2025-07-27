Кымыз за океаном: как два брата производят национальный напиток в США

Асан Максатов с двоюродным братом Аскаром Сатаровым производит кымыз в Америке. На ферме в Индиане они получают молоко от своих кобыл, а потом в Чикаго изготавливают напиток. По словам братьев, идея зародилась еще в 2022 году, когда они только приехали в Штаты.

В интервью 24.kg Асан Максатов рассказал, как они начали свое дело с трех литров кымыза и как его удалось доставить из Кыргызстана в США.

— Расскажите немного о себе. Откуда вы родом и как оказались в Штатах?

— Я сам родился в Бишкеке, но мои родители из Токтогульского района. Я учился в школе № 67, окончил Международный университет «Ала-Тоо». В студенческие годы был в Германии. В 2022-м я приехал в Штаты. И с тех пор три года уже тут.

— А как родилась идея делать кымыз в Америке?

— Я каждое лето ездил в село и там пил кымыз. В Штатах до производства кымыза я работал и на доставке, и в такси, и на траке. Заметил, что кымыза нет нигде. Я искал на «Амазоне», не нашел, были какие-то таблетки и смесь, стоило $80-90 за литр. Ни казахи, ни монголы не производили кымыз здесь.

Мы с братом задумались в апреле над открытием своего производства и через два месяца осуществили это.

Фото Асана Максатова. С одной из лошадей на ферме

— Мы долго искали кобыл с жеребятами, потому что без жеребят кобылы не дают молоко. Американцы щепетильно относятся к этой теме и не продают кобыл.

Мы побывали на разных аукционах в разных штатах, ездили на разные фермы. Спустя месяц поисков мы нашли такого человека, который согласился. У него мы купили восемь кобыл. Потом в Индиане мы нашли одного фермера, который согласился содержать их. На ферме мы их доим и привозим молоко в Чикаго. Здесь у нас помещение с холодильником. Один кыргыз содержит здесь кафе и согласился давать свое помещение в аренду.

Фото Асана Максатова. С американцем, который предоставил свою ферму в Индиане

— Вообще, если у вас есть 5 литров кымыза, то вы берете 5 литров молока и смешиваете его. Есть специальное приспособление — палка «бишкек», которой нужно мешать жидкость полтора часа. Потом оставляете все в чаначе (специальный сосуд для хранения кымыза) на сутки, и кымыз сам бродит и ферментируется. Когда вы делаете кымыз, вам нужно изначально иметь 50 процентов закваски для перемешивания с молоком.

У нас были сложности с получением закваски, так как мы должны были привезти кымыз из Кыргызстана. Нам должны были доставить сначала 4 литра, но по дороге 1 литр выпили. По словам женщины, которую мы попросили доставить, ее ребенок выпил. Она сказала, что только на 5 минут вышла, и он все выпил. А мы за 4 литра ей заплатили $200. У нас и так его мало было, а тут еще и выпили 1 литр. В итоге мы начинали с трех литров. Постепенно сделали 6 литров, потом 12, потом 24.

Кроме того, кымыз должен стоять в чаначе, посудине из козлиной кожи. В Кыргызстане ее мало кто делает. Мы нашли человека, который за $250 нам ее сшил. Она нужна для того, чтобы кымыз имел копченый вкус.

— Как, вообще, реагируют американцы, когда первые пробуют кымыз?

— До американцев кымыз еще не дошел. Все заканчивается на наших. Его берут казахи, монголы, татары. Не успеваем производить.

— А хотите ли расширить это производство?

— Над этим еще не думали, так как это сезонная работа.

— Как называется ваш бренд?

— «Накта» (в переводе с кыргызского «натуральный». — Прим. ред.). Название — инициатива брата. Он сам родился в Токтогуле и знает все эти тонкости производства. Я занимаюсь рекламой.

Фото Асана Максатова. С братом Аскаром Сатаровым

Когда мы прилетели три года назад, он говорил, что надо кымыз производить здесь, но руки не доходили. Потом в траковом бизнесе наступил спад, и мы решили начать свое дело. Мы посчитали, что на это нужно минимум $70-80 тысяч. Но, оказывается, все можно упростить и арендовать.

— Если не секрет, во сколько вам обошлось все это? Примерно какой бюджет ушел на реализацию?

— Где-то $50 тысяч. Пока еще в ноль не вышли, но объем хороший. Если продать всю продукцию, то окупится.

— А сколько стоит литр кымыза?

— Вначале мы ставили цену $50, потому что себестоимость бутылки этого кымыза нам обходится в $27. Люди начали возмущаться. Потом мы снизили цену до $40.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от kyrgyz_uulu (@lives_nurmatter) — А что для вас лично означает кымыз? Это больше как бизнес, ностальгия или все-таки культурная миссия?

— Да, это больше как культурная миссия. Кымыз — это оздоровительный напиток, он действительно имеет очень много полезных свойств. Здесь живут люди, которые не могут поехать в Кыргызстан. Они могут прийти и по 5-10 литров взять. Наш кымыз я отправлял на родину родителям и друзьям. Он очень понравился им.





— Получили ли вы поддержку от кыргызской диаспоры в Чикаго?

— Нет, даже был такой момент, когда мы хотели продавать кымыз на их мероприятиях. Нам сказали: 20 процентов от дохода. Ну это бизнес, ничего личного.

— С какими юридическими или санитарными вопросами вам пришлось столкнуться в США при производстве?

— У нас нет лицензии на него, потому что такой лицензии вообще не существует. У нас производство на своих людей рассчитано.

— Что бы вы хотели сказать другим кыргызам, живущим за границей и скучающим по дому?

— Я искренне верю, что у них все получится. Ты никогда не знаешь, в какой битве человек сражается прямо сейчас. Я хочу, чтобы все их мечты и желания сбылись.