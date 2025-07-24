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Общество

Кабмин не в курсе. Глава «Кыргызиндустрии» получал зарплату в 170 тысяч сомов

Президент ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасул Абдураимов 11 месяцев получал зарплату в 170 тысяч сомов без согласования с кабинетом министров. Такие данные содержатся в отчете Счетной палаты.

По итогам аудита за 2023-2024 годы ведомство провело анализ организационной структуры, штатной численности и фонда оплаты труда «Кыргызиндустрии».

Так, согласно документу, структура и штатное расписание ОАО «Кыргызиндустрия» утверждены приказом президента компании от 1 февраля 2022-го № 1. Общая численность персонала по документу составляет 85 человек.

Фонд оплаты труда установлен: на 2023 год — 82 миллиона 985 тысяч сомов, на 2024-й — 97 миллионов 299,9 тысячи.

В том же приказе оклад президента компании определен в размере 170 тысяч сомов в месяц.

В ходе аудита выявлено, что сведения о штатном расписании и окладах не согласованы с кабинетом министров.

«Письмом от 23 декабря 2022 года № 01‑25/396 ОАО обратилось к кабмину с просьбой избрать ревизора и установить вознаграждение ему в 90 тысяч сомов в месяц и 170 тысяч — президенту компании. При этом перечисленные суммы уже ежемесячно выплачивались руководителю в течение предшествующих 11 месяцев без формального согласования», — сказано в отчете.

По итогам аудита Счетная палата внесла свои рекомендации:

— Назначение и выплату зарплаты президенту и ревизору ОАО «Кыргызиндустрия» осуществлять только после согласования размеров вознаграждений с кабинетом министров — единственным акционером.

— Рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших выплату вознаграждений президенту и ревизору с нарушением пунктов 16 и 17 подпункта 86 устава.

— С целью эффективного и рационального использования средств провести функциональный анализ должностных обязанностей руководства и увязать размеры должностных окладов с объемом и характером выполняемой работы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337344/
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