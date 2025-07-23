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Общество

Активнее использовать «Кабинет налогоплательщика» призвали в ГНС Кыргызстана

В рамках перехода всей страны на цифровой формат пользоваться электронным «Кабинетом налогоплательщика» нужно чаще. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления контроля за взысканием задолженности Налоговой службы Азамат Пазылов.

По его словам, этот онлайн-сервис становится более удобным инструментом.

«Не выходя из дома или из любой точки мира можно делать расчеты, уплачивать налоги, сдавать отчеты. Все уведомления и извещения налогового органа приходят в «Личный кабинет», и налогоплательщик осведомлен более оперативно. Возможно, у него есть какая-то задолженность и так далее», — сказал Азамат Пазылов.

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Он отметил, что проведена интеграция с сотовыми операторами, и на мобильные номера налогоплательщиков отправляют SMS-уведомления о наличии задолженности, ограничений и так далее. Человек получает возможность своевременно оплатить свои долги.

«Мы направляем извещение о наличии задолженности в электронный «Кабинет налогоплательщика». По истечении пяти дней оно считается врученным, после этого проводится работа по взысканию. С 1 июля внесены изменения в законодательство, согласно которым извещение налогового органа является исполнительным листом. Соответственно, будем направлять напрямую в судебный департамент. При долге свыше 50 тысяч сомов будет ограничение на выезд», — пояснил Азамат Пазылов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337256/
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