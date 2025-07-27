Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре

Президент Садыр Жапаров подписал новый Земельный кодекс, который вызывал много споров и недовольства. Глава государства одобрил его только со второго раза. Тем не менее новый кодекс вступает в силу на фоне масштабных сносов жилых построек по всей стране, что придает документу особую актуальность. Документ гарантирует государственную защиту ранее зарегистрированных прав собственности на землю. Важным элементом остается порядок изъятия участков для государственных или общественных нужд.

По новому кодексу:

землю могут изъять только при отсутствии других вариантов размещения объекта;

если владелец не согласен, спор решается через суд;

компенсация включает рыночную стоимость участка, построек и возможные убытки;

выплата компенсации обязательна до фактического изъятия;

изъятию подлежит весь участок, а не его часть. Если участок в залоге, кредит погашается из компенсации или переносится на новый участок.

Жогорку Кенеш в июне в первом чтении очень тихо и быстро принял законопроект, закладывающий основу под реновацию старого жилищного фонда. Толком документ не осудили ни общественность, ни сами депутаты.

«Что мне не понравилось, так это то, что процесс реновации тщательно и детально не описан, а если кто не согласен с ценой на выкупаемое жилье, он может сам за свой счет нанять оценщиков», — написал нардеп Дастан Бекешев.

Но законопроект вызывает вопросы и по другим моментам. Даже кабинет министров его не поддержал, посчитав преждевременным и недоработанным.

Фото мэрии. Снос одного из объектов в Бишкеке. Архивное фото

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года мэрия снесла 5 тысяч 571 объект и освободила 75 тысяч 61 квадратный метр муниципальной земли:

объекты облегченного типа — 2 тысячи 310, из них по дорогам — 415;

капитальные строения — 545, из них по дорогам — 141 (пристройки, заборы, фундаменты);

рекламные конструкции — 2 тысячи 716.

По демонтажу объектов на водоохранной зоне — 261, из них капитальных строений — 38, объектов облегченного типа — 223.

В Кыргызстане зафиксировали рекорд по летнему потреблению электроэнергии: 22 июля суточное потребление света в энергосистеме страны достигло 44 миллионов 124 тысяч киловатт в час. Это наивысший показатель летнего потребления за всю историю наблюдений. Для сравнения, в прошлом году 22 июля суточное потребление составляло около 36 миллионов киловатт в час.

Основные причины роста потребления:

жара и связанное с ней повышенное использование кондиционеров;

ежегодное увеличение числа потребителей — в среднем на 30 тысяч новых абонентов;

ввод в эксплуатацию новых объектов, в том числе многоэтажных жилых домов и промышленных объектов.

В Кыргызстане величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за второй квартал 2025 года составила 8 тысяч 769,94 сома, что на 7,7 процента выше, чем за аналогичный период 2024-го.

По социально-демографическим группам прожиточный минимум во втором квартале этого года распределился следующим образом:

трудоспособное население — 9 тысяч 831,25 сома;

пенсионеры — 7 тысяч 774,84 сома;

дети — 7 тысяч 421,23 сома.

В стране в 2025 году возможно наступление засушливого периода, что может привести к дефициту кормов. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По его данным, в условиях нарастающих климатических вызовов и в целях обеспечения продовольственной безопасности республики власти активно реализуют комплекс мер по поддержке животноводства, повышению его продуктивности и укреплению здоровья скота. Кроме того, ведомство рекомендовало фермерам, чтобы избежать убытков, заранее запастись недорогими, богатыми витаминами и гидропонными кормами.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

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