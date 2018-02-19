Адвокат: Уголовное дело в отношении Эльнуры Алкановой возбудили незаконно

Уголовное дело в отношении журналиста Эльнуры Алкановой возбудили незаконно. Об этом на пресс-конференции в ИА «24.kg» заявил ее адвокат Жыргал Бабаев.

По его словам, после опубликованного материала по ОсОО «Идеал Хаус», Эльнуру Алканову вызвали в качестве свидетеля в ГСБЭП. Там ее просили выдать источник информации.

«Ссылаясь на Закон «О средствах массовой информации», моя подзащитная не выдала источник информации. Позже в отношении Алкановой следственная группа выставила ограничительную карту, согласно которой выехать из страны журналист не может. Мы обжаловали это в суде. После того, как суд потребовал материалы, сотрудники ГСБЭП сняли флажок, и мы пришли к соглашению», — сказал Жыргал Бабаев.

Через некоторое время, со слов адвоката, Алканову вновь вызвали в Финпол и предъявили обвинение по статьям «Незаконное получение информации» и «Разглашение банковской или коммерческой тайны» УК КР.

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«Я считаю, что в действиях моей подзащитной нет состава преступления. Та информация, которую она опубликовала, не является коммерческой тайной. Ее вызывали в ГСБЭП необоснованно и без оснований предъявили обвинение. Само обвинение незаконно, поскольку в публикации моя подзащитная не представила сведения, разглашающие коммерческую тайну. В чем заключается незаконность получения информации? Это предполагает сбор сведений, незаконно взятых из компьютера, подкуп источника. Ей предоставили открытую информацию, она использовала ее», — добавил адвокат.

Журналист Эльнура Алканова опубликовала материал, в котором пыталась выяснить, кому достались коттеджи Максима Бакиева и кто стоит за скандальной сделкой, которая, по мнению депутатов парламента, нанесла государству ущерб как минимум в $10 миллионов. ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов. Заявки поступили от ОсОО «Бизнес Про» и «ВостокТехКомплект». Стартовая цена составила 130 миллионов сомов. Объект купил второй участник за 142 миллиона сомов.

Напомним, ОсОО «Идеал Хаус» несколько раз не смогли реализовать из-за пассивности участников.

ОсОО «Идеал Хаус» — проект Максима Бакиева. Он, пользуясь своим положением, оформил на компанию несколько гектаров земли возле Государственной резиденции «Ала-Арча-1». На участках возвели элитные коттеджи. После 7 апреля 2010 года объекты национализировали.