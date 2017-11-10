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Общество

Дело Шыкмаматова. Подпись эксперта в заключении вызывает сомнение

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека, где рассматривается дело депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова, после допроса главного редактора издания «Автогид» Александра Удалова адвокат подсудимого Чинара Джакупбекова ходатайствовала о вызове в суд эксперта ОсОО «Азия-Оценка» Богубаева.

Защитник уточнила, что на основании его экспертного заключения вынесено обвинительное заключение ее подзащитному.

Напомним, 13 февраля 2017 года эксперт «Азия-Оценка» сообщил начальнику следственного управления ГКНБ, что ответ подготовил на основании информации издания «Автогид». 

Подсудимый Алмамбет Шыкмаматов сообщил суду, что у него имеется подпись данного эксперта. «Подпись из Министерства юстиции отличается от его подписи в заключении. Это фальсификация, нужно возбуждать дело. Присутствие эксперта в суде прольет свет. Может, он вообще скажет, что к нему никто не обращался», — выразил мнение депутат.

Председательствующий судья Айбек Эрнис уулу удовлетворил ходатайство защиты.

17 февраля генеральный прокурор возбудил уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (коррупция) УК КР. По информации ГП КР, Алмамбет Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль жены, продав его победителю тендера — компании «Барат Люкс» за $13,5 тысячи, но Генпрокуратура считает, что реальная цена автомобиля на то время составляла около $10 тысяч.
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