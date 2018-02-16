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Общество

Дело о подрыве прокурорской машины. Подсудимый не признает свою вину

Процесс по уголовному делу о подрыве машины старшего прокурора отдела внутренних расследований Генеральной прокуратуры Эркина Курманалиева в Октябрьском районном суде Бишкека после длительного перерыва возобновился. 

Как сообщил ИА «24.kg» адвокат обвиняемого Бактыбек Джумашев, на заседании допросили родителей потепевшего. Его отец засомневался, что Тологон Айтмырзаев сам собрал взрывное устройство и установил в машине Эркина Курманалиева. Подсудимый также не признал в суде вину. 

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Бактыбек Джумашев подал в Генеральную прокуратуру ходатайство о привлечении Эркина Курманалиева к уголовной ответственности, так как тот превысил служебные полномочия, когда угрожал обвиняемому тюрьмой и требовал вернуть деньги. Но ответ из главного надзорного органа юрист не получил до сих пор.  Бактыбек Джумашев утверждает, что прошли все сроки и намерен повторно обратиться в ГП КР. 

Взрыв прогремел 29 июля 2016 года, когда Эркин Курманалиев садился в припаркованную у дома машину. Ему оторвало кисть руки и выбило глаз.
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