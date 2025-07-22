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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Ремонт дорог. В Оше для проезда транспорта открыли улицы Суюнбаева и Мамырова

В Оше после завершения ремонтных работ для проезда транспорта открыли улицу Суюнбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, трасса стала двухполосной, с пешеходными тротуарами, зелеными насаждениями, оросительной сетью и системой ночного освещения.

Улица Мамырова теперь также доступна для движения после капитального ремонта. Ее протяженность улицы составляет около 2,5 километра, общая ширина проезжей части — 25 метров, асфальтированная часть — 16 метров, с двумя и четырьмя полосами движения в противоположных направлениях. Согласно проекту, вдоль улицы предусмотрены тротуары для пешеходов, оросительная сеть и ночное освещение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337027/
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