Ремонт дорог. В Оше для проезда транспорта открыли улицы Суюнбаева и Мамырова

В Оше после завершения ремонтных работ для проезда транспорта открыли улицу Суюнбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, трасса стала двухполосной, с пешеходными тротуарами, зелеными насаждениями, оросительной сетью и системой ночного освещения.

Улица Мамырова теперь также доступна для движения после капитального ремонта. Ее протяженность улицы составляет около 2,5 километра, общая ширина проезжей части — 25 метров, асфальтированная часть — 16 метров, с двумя и четырьмя полосами движения в противоположных направлениях. Согласно проекту, вдоль улицы предусмотрены тротуары для пешеходов, оросительная сеть и ночное освещение.