Профессия высокой пробы. О династиях металлургов и долге перед страной

Ежегодно в третье воскресенье июля в Кыргызстане отмечается День металлурга. В преддверии профессионального праздника беседуем с заместителем председателя правления по производству ЗАО «Кумтор Голд Компани» Бакытбеком Майлиевым.

— С каким настроением встречают этот праздник металлурги «Кумтора»?

— Нашим ребятам есть чем гордиться. В прошлом году, благодаря слаженной работе всех структурных подразделений компании, выручка от реализации золота составила $989,1 миллиона, а чистая прибыль — $397,4 миллиона. Это хорошие показатели, которые мы постараемся улучшить по итогам 2025 года. Учитывая это, металлурги компании свой профессиональный праздник встречают с гордо поднятой головой и чувством выполненного долга.

— Многие люди не знают, кто такие металлурги. Так кто же они по сути?

— Вы совершенно правы. Есть целый ряд профессий, которые редко выходят на первый план. Обладатели таких профессий не становятся героями ток-шоу, о них практически не снимают сериалов, про них не поют песни, они не мелькают в заголовках новостей. Но именно благодаря людям таких профессий держится страна.

На руднике «Кумтор» металлурги работают на золотоизвлекательной фабрике, где в плавильном цеху в условиях повышенной температуры и шума выплавляется золото. Конечным продуктом их кропотливой работы является тот самый знаменитый слиток Доре. Только металлурги знают, столько времени и труда уходит на выплавку каждого такого слитка.

Поскольку рудник работает круглосуточно, без выходных и праздников, то и работа металлургов на золотоизвлекательной фабрике не останавливается ни на минуту.

— Какую роль в освоении рудника «Кумтор» в целом сыграли металлурги компании?

— Можно смело сказать, что одну из самых главных. Металлурги были в составе первых инженерных групп, начинавших подготовку к промышленному освоению рудника. Они принимали активное участие в наладке и тестировании специального технологического оборудования, строительстве золотоизвлекательной фабрики, мостов и линии электропередачи. Уверен, что кто-то из ветеранов компании помнит, как вручную отрабатывали рецепты реагентов, потому что стандартные формулы не срабатывали на высоте четырех тысяч метров, проводили наладку оборудования.

За 30 с лишним лет с чем только не сталкивались наши металлурги на практике! Ребята прошли «большую школу», получили неоценимый опыт и знания, которые используют в работе. Параллельно асы профессии охотно делятся своими знаниями с более молодыми коллегами, пришедшими на производство сразу после университета.

— Насколько профессия металлурга востребована сегодня среди молодежи?

— Прежде всего я должен сказать, что металлургами, как бы это пафосно ни прозвучало, не становятся. Ими рождаются. Вы представьте, в каких тяжелых условиях приходится работать нашим ребятам? Помимо высокогорья это замкнутое пространство фабрики, где приходится всю смену ходить в специальном защитном костюме, так как температура выплавки золота превышает одну тысячу градусов Цельсия.

Очевидно, что работать металлургом несколько сложнее, чем офисным клерком. Учитывая все сложности, я считаю, что профессию металлурга молодые ребята выбирают осознанно, многие беря пример от старших или родных. Об этом говорит и тот факт, что на руднике уже есть трудовые династии, когда по стопам отца на производство приходят работать и дети. Это свидетельствует о том, что молодежь не боится трудностей и готова трудиться наравне с более опытными коллегами на таком технологически сложном и ответственном производстве, как добыча золота.

— Долгие годы «Кумтор» остается крупнейшим налогоплательщиком. Большой вклад в этом есть и металлургов компании, не правда ли?

— Да, по итогам года в бюджет страны в виде налогов и иных платежей «Кумтор Голд Компани» перечислил $184,8 миллиона или 16,1 миллиарда сомов. Эти деньги будут направлены на реализацию важных государственных задач, в том числе на строительство социальных объектов, дорог и мостов, приобретение новой техники для различных служб, от оперативной работы которых зачастую зависит здоровье и жизнь наших соотечественников.

Выплавляя слиток Доре, каждый металлург понимает, что вырученные от продажи золота денежные средства пойдут на благие цели и будут работать в интересах граждан страны и государства в целом. Поэтому самоотдача на рабочем месте у каждого сотрудника рудника «Кумтор», в том числе и металлургов, высокая. Каждый заинтересован показать лучший результат, внести свой посильный вклад в общее дело.

— Что бы вы хотели пожелать металлургам в профессиональный праздник?

— Прежде всего хочу пожелать всем долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия, а также выдержки и новых вершин на профессиональном поприще. Пусть во всем мире будет мир, а наша республика динамично развивается, тем самым будет повышаться уровень благосостояния граждан и социально-экономические показатели страны в целом.