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Общество

Бишкек занял 138-е место в рейтинге лучших городов для студентов

Аналитическое агентство в области высшего образования Quacquarelli Symonds (QS) опубликовало ежегодный рейтинг 150 лучших городов мира для проживания и обучения студентов QS Best Student Cities 2026.

Чтобы претендовать на место в рейтинге, город должен соответствовать определенным критериям: население не менее 250 тысяч жителей и наличие как минимум двух университетов, входящих в глобальный рейтинг QS. При составлении списка учитывались такие параметры, как безопасность, качество городской среды, привлекательность для студентов, доступность жизни и обучения, а также возможности трудоустройства после окончания учебы.

Лидером рейтинга стал Сеул, получив наивысшую оценку 100 баллов. За ним следуют Токио (99,9 балла) и Лондон (97,1 балла).

В топ-10 также вошли: Мюнхен — 96,3 балла, Мельбурн — 95,7 балла, Сидней — 94,7 балла, Берлин — 93,3 балла, Париж — 93,3 балла, Цюрих — 91,5 балла и Вена — 90,8 балла.

Бишкек был включен в данный рейтинг впервые и занял 138-е место с 50,1 балла, поделив его с Тель-Авивом-Яффо.

Столица Кыргызстана получила высокие баллы в таких показателях, как «доступность жизни и обучения» (89,7) и «разнообразие студентов» (44,9) и самые низкие — в категориях «рейтинг вуза» (20,1) и «привлекательность города для студентов» (23,1).

Среди городов в странах Центральной Азии в рейтинге, помимо Бишкека, оказались два города Казахстана — Алматы (91-е место) и Астана (127-е место).

Российские города не вошли в список.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336547/
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