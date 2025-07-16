На Токтогульской ГЭС отремонтирован и установлен ротор последнего гидроагрегата

На Токтогульской гидроэлектростанции выполнен один из самых значимых и технически сложных этапов в ходе модернизации — спуск ротора в шахту генератора гидроагрегата № 3. Это последний из четырех агрегатов, подлежащих реконструкции в рамках масштабного проекта обновления крупнейшей ГЭС страны, сообщает Минэнерго.

Ротор весом 768 тонн — самая массивная часть агрегата — был установлен с помощью двух мостовых кранов грузоподъемностью по 400 тонн каждый. Подобная такая операция проводилась здесь лишь однажды — полвека назад, во времена строительства ГЭС. Сегодня она повторена уже с современными технологиями и в рамках новой страницы в истории Токтогульской ГЭС.

В настоящее время работы по реконструкции последнего гидроагрегата находятся перед заключительным этапом. В рамках реконструкции выполнены следующие основные работы:

монтаж турбины — 72,3 процента;

монтаж генератора — 75 процентов;

сборка ротора — 100 процентов;

сборка статора — 95 процентов;

монтаж вспомогательной электрической части — 58 процентов;

монтаж вспомогательной механической части — 75 процентов;

замена гидроагрегата — 70,1 процента.

После завершения реконструкции гидроагрегата № 3 к ноябрю 2025 года установленная мощность станции возрастет на 60 мегаватт и достигнет 1 тысячи 440 мегаватт. В целом проект модернизации четырех агрегатов добавит к мощностям станции 240 мегаватт, что позволит дополнительно обеспечить электроэнергией около 24 тысяч домохозяйств.

Завершение проекта планируется в ноябре 2025 года.