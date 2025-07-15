В Турции отмечают День демократии и национального единства

В Турции в честь Дня демократии и национального единства, который отмечается 15 июля, стартовала медиапрограмма.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Турецкой Республики, в программе принимают участие 200 журналистов, включая представителей местных СМИ из 81 провинции Турции, а также 120 иностранных журналистов из 41 страны.

Отмечается, что программа направлена на предоставление представителям международных СМИ всесторонней информации о борьбе Турции с FETÖ как до, так и после событий 15 июля.

«В этом контексте повествование будет освещать не только предотвращение попытки переворота, но и мощную волю народа к защите своего будущего — послание, адресованное мировой общественности», — сообщили в Управлении коммуникаций.

В Анкаре программа включает посещение президентского комплекса, Музея демократии 15 июля и Великого национального собрания Турции. В Стамбуле участники посетят Музей памяти 15 июля, здание губернаторства Стамбула, а также примут участие в различных брифингах.

Напомним, в 2016 году, 15 июля, в Турции произошла попытка военного переворота. Представители вооружённых сил пытались свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана и захватить власть.

В результате двухдневного противостояния погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения.

Турецкие власти обвинили в организации переворота FETÖ — так в стране называют движение, основанное проповедником Фетхуллахом Гюленом, который с 1999 года проживал в США. По подозрению в причастности к организации переворота с 2016 года были арестованы более 40 тысяч человек.