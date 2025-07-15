14:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

В Турции отмечают День демократии и национального единства

В Турции в честь Дня демократии и национального единства, который отмечается 15 июля, стартовала медиапрограмма.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Турецкой Республики, в программе принимают участие 200 журналистов, включая представителей местных СМИ из 81 провинции Турции, а также 120 иностранных журналистов из 41 страны.

Отмечается, что программа направлена на предоставление представителям международных СМИ всесторонней информации о борьбе Турции с FETÖ как до, так и после событий 15 июля.

«В этом контексте повествование будет освещать не только предотвращение попытки переворота, но и мощную волю народа к защите своего будущего — послание, адресованное мировой общественности», — сообщили в Управлении коммуникаций.

В Анкаре программа включает посещение президентского комплекса, Музея демократии 15 июля и Великого национального собрания Турции. В Стамбуле участники посетят Музей памяти 15 июля, здание губернаторства Стамбула, а также примут участие в различных брифингах.

Напомним, в 2016 году, 15 июля, в Турции произошла попытка военного переворота. Представители вооружённых сил пытались свергнуть президента Реджепа Тайипа Эрдогана и захватить власть. 

В результате двухдневного противостояния погибли более 250 человек, 2,2 тысячи получили ранения.

Турецкие власти обвинили в организации переворота FETÖ — так в стране называют движение, основанное проповедником Фетхуллахом Гюленом, который с 1999 года проживал в США. По подозрению в причастности к организации переворота с 2016 года были арестованы более 40 тысяч человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336406/
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Льготные таможенные условия для аграриев КР обсудили Минсельхоз и посол Турции
Япония и Турция построят плавучий центр обработки данных мощностью 73 мегаватта
О трех крупных энергетических проектах с Турцией рассказали в Минэнерго КР
В Турции задержаны мэры городов Антальи, Аданы и Адыямана
В Бодруме кыргызстанка под следствием за избиение сына. МИД выясняет подробности
Кыргызстан и Турция обсудили предстоящие мероприятия на высшем уровне
В Турции обнаружили новый вид клеща: он переносит возбудителей 30 болезней
С начала года в Турции опечатали более 4 тысяч отелей
Кыргызстан присоединился к международной инициативе по укреплению семьи
В Турции граждан с избыточным весом будут взвешивать прямо на улице. Зачем?
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
Выезд на&nbsp;природу. Медики рассказали, что должно быть в&nbsp;походной аптечке Выезд на природу. Медики рассказали, что должно быть в походной аптечке
Бизнес
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; весь контент в&nbsp;одном доступе «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Половина лета позади&nbsp;&mdash; успейте поймать лучшие моменты на&nbsp;Иссык-Куле с&nbsp;О! Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
16 июля, среда
14:15
Цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль составили российские ученые Цифровую модель рельефа дна озера Иссык-Куль составили...
14:11
К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
14:00
Институт геологии: когда выселение равносильно смерти научного учреждения
13:58
ОСАГО. За полгода Госстрах выплатил гражданам более 13 миллионов сомов
13:56
Глава ГКНБ вице-мэру: «Нужно быть мужиком и отвечать за свои деяния!»