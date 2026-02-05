19:00
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Общество

Узбекистан получил прямой выход к мировому океану через Пакистан

Делегация Министерства транспорта Узбекистана договорилась с руководством порта Карачи об организации выделенных складских мощностей для обслуживания экспортно-импортных грузов, пишет Podrobno.uz.

В ходе переговоров в Пакистане стороны согласовали выделение земельных участков и готовых площадей под создание узбекских логистических терминалов, что позволит отечественным перевозчикам самостоятельно управлять процессом накопления и распределения товаров в морской гавани, минуя услуги сторонних операторов.

Основной упор сделан на создание благоприятных условий для транзита и предоставление льгот инвесторам, готовым вкладываться в развитие инфраструктуры порта.

Масштабный транспортный маршрут через территорию Узбекистана и Афганистана получил официальное подтверждение на высшем уровне в ходе переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Проект создания мультимодального коридора Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан свяжет страны СНГ с глубоководными портами Гвадар и Карачи. В этой цепочке Узбекистан выполняет роль ключевого транзитного хаба, обеспечивающего выход государств региона к Индийскому океану.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/360804/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Изменение климата. Развивающимся странам без выхода к морю помогут
В странах, не имеющих выхода к морю, проживает 570 миллионов человек
Страны, не имеющие выхода к морю, соберутся на конференции ООН
В Иордании обнаружили затерянный византийский город Тараис
В Карибском море нашли десятки золотых монет с легендарного парусника «Сан-Хосе»
Кыргызстан присоединился к Международной морской организации (IMO)
Популярные новости
Переход на&nbsp;12-летку. Что изменится в&nbsp;новом учебном году Переход на 12-летку. Что изменится в новом учебном году
Крупнейший обвал золота вызвал панику: у&nbsp;магазина &laquo;Кыргызалтын&raquo; очередь Крупнейший обвал золота вызвал панику: у магазина «Кыргызалтын» очередь
Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение Зампред Союза водителей: Автошколы годами давали лишь формальное обучение
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;5-8 февраля В Бишкеке на выходных ожидаются осадки. Прогноз погоды на 5-8 февраля
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
5 февраля, четверг
18:45
Узбекистан получил прямой выход к мировому океану через Пакистан Узбекистан получил прямой выход к мировому океану через...
18:30
Минстрой надеется закрыть все аварийные школы в 2026-2027 годах
18:24
В Бишкеке припаркованные машины заняли всю полосу в микрорайоне «Восток-5»
18:03
Расходы на зимнюю Олимпиаду в Италии превысили $5 миллиардов
18:01
Камчыбек Ташиев открыл новый спортивный комплекс в Бишкеке