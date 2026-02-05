Узбекистан получил прямой выход к мировому океану через Пакистан

Делегация Министерства транспорта Узбекистана договорилась с руководством порта Карачи об организации выделенных складских мощностей для обслуживания экспортно-импортных грузов, пишет Podrobno.uz.

В ходе переговоров в Пакистане стороны согласовали выделение земельных участков и готовых площадей под создание узбекских логистических терминалов, что позволит отечественным перевозчикам самостоятельно управлять процессом накопления и распределения товаров в морской гавани, минуя услуги сторонних операторов.

Основной упор сделан на создание благоприятных условий для транзита и предоставление льгот инвесторам, готовым вкладываться в развитие инфраструктуры порта.

Масштабный транспортный маршрут через территорию Узбекистана и Афганистана получил официальное подтверждение на высшем уровне в ходе переговоров президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Проект создания мультимодального коридора Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан свяжет страны СНГ с глубоководными портами Гвадар и Карачи. В этой цепочке Узбекистан выполняет роль ключевого транзитного хаба, обеспечивающего выход государств региона к Индийскому океану.