Рейд по очистке озера от сетей и мусора стартовал на Иссык-Куле

На озере Иссык-Куль 15 июля началась масштабная операция по удалению мусора и запрещенных рыболовных снастей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, работа началась в рамках мероприятий по обеспечению безопасности водных объектов в курортный сезон согласно распоряжению кабинета министров.

В очистке участвуют представители нескольких государственных структур, включая Минприроды. Работают две группы, которые обследуют прибрежные зоны в разных направлениях от города Чолпон-Аты.





Работы планируют продолжать до полного завершения поставленных задач.