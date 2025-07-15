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Общество

Рейд по очистке озера от сетей и мусора стартовал на Иссык-Куле

Фото Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР

На озере Иссык-Куль 15 июля началась масштабная операция по удалению мусора и запрещенных рыболовных снастей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

По ее данным, работа началась в рамках мероприятий по обеспечению безопасности водных объектов в курортный сезон согласно распоряжению кабинета министров.

В очистке участвуют представители нескольких государственных структур, включая Минприроды. Работают две группы, которые обследуют прибрежные зоны в разных направлениях от города Чолпон-Аты.

По предварительным данным, из озера уже извлекли около двухсот метров заброшенных сетей. Особую угрозу представляют старые синтетические материалы, опасные для водной фауны.

Работы планируют продолжать до полного завершения поставленных задач.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336282/
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