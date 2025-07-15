В Бишкеке 15 июля облачно. Температура воздуха ожидается +35 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-17.30 — улица Кольбаева, 25;

9.30-18.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Алма-Атинская, Ой-Терскен);

9.00-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Терметчикова, Матыева, Красной, Щорса, Садырбаева, Строительной, Люксембург, Лазурной, Кочкорской, Туюкской, переулки Челюскина, Иркутский, Баррикадный, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абдрахманова, Садырбаева, 8-я ,9-я), улица Панфилова, 241, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Тайлак-Батыр, Жакут, Гагарина), отрезки улиц Тоголока Молдо, Осипенко, Тюменской, Пржевальского, Исанова, Профессора Зимы, Белинского, Кунгой, Ак-Муз, Коксай, Эркин- Сай, Жерге-Тал, Кызыл-Алма, Кокчетавской, Баялинова, Ганди, Ушакова, переулки Кемеровский, Кольский, Электросила, Манаса, 234, Исанова, 210, отрезки улиц Кутузова, Багратиона, Республиканская, Варшавской, Минской, Ай-Кол, Азаттык, Алтын-Бешик, Жийде, Укок, Козу-Баглан, Долон, Жаз, Мидина, Насыйкат, Ак-Жолтой, Мыскал, Максат, Кара-Балтинской, Коммунаров, Малышева, Ладошской, Жеткинчек, Кенеш, переулки Багратиона, Беломорский, фабрика «Камбар-Ата», улица Лумумбы, 139б;

13.00-18.00 — отрезки улиц Мурманской, Садыгалиева;

9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-49 — Чуй-52);

11.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Казык»;

13.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Школьная, Кыргызская).

9.00-24.00 — районы, ограниченные улицами Фрунзе, Абдрахманова, Ибраимова, проспектом Жибек Жолу; улицами Фрунзе, Жумабека, Суюмбаева, Ибраимова;

улицами Фрунзе, Абдрахманова, Ибраимова, проспектом Жибек Жолу; улицами Фрунзе, Жумабека, Суюмбаева, Ибраимова; 10.00-17.00 — район, ограниченный проспектом Айтматова, улицами Ахунбаева, Токтоналиева и рекой Ала-Арча.

У кого намечается той

Мураталы Тагаев

Родился 15 июля 1978 года. Директор Лесной службы при Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

Памятные даты

Образовано ОАО «Государственная ипотечная компания»

В целях обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в Кыргызской Республике, а также создания условий для принятия и реализации государственной программы по обеспечению жильем работников социальной сферы, военнослужащих, государственных и муниципальных служащих посредством ипотечного кредитования постановлением правительства от 15 июля 2015 года образовано открытое акционерное общество «Государственная ипотечная компания».

Привлечение финансирования с целью обеспечения полноценного функционирования механизма ипотечного кредитования в КР, которое будет способствовать развитию доступного жилья.

Основан Twitter

Фото из интернета

Социальная сеть для микроблогинга Twitter основана в 2006 году коллективом сотрудников компании Odeo во главе с Джеком Дорси, Эваном Уильямсом и Бизом Стоуном. Идея создания такого сервиса пришла в голову Дорси в 2000-м, когда тот активно занимался разработкой программного обеспечения для диспетчерских и логистических служб.

В июле 2023 года компания решила сделать ребрендинг. Сейчас она называется X.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Нурканбек Турсунбаев

Родился 15 июля 1940 года в селе Чаек. Заслуженный артист КР, мелодист-композитор, поэт.

Сочиняет музыку, импровизирует на 14 музыкальных инструментах.

Первую свою музыку сочинил, посвятив маме, в 13 лет.

Актер Кыргызского национального академического драматического театра имени Токтоболота Абдумомунова, многожанровый талант. С 1966-го — член Союза театральных деятелей, кинематографистов, композиторов СССР, Союза музыкальных деятелей Кыргызской Республики.

Фото из интернета. Нурканбек Турсунбаев

Сочинил музыку к более чем 30 спектаклям, более 10 художественным и документальным фильмам, около 400 мелодий к песням, многие завоевали призы на союзных, республиканских и международных конкурсах.

Большой вклад внес в развитие кыргызского циркового искусства. Автор более 500 лирических, патриотических стихов.

Как киноактер сыграл в более 15 фильмах, снятых киностудиями России, Кыргызстана, Казахстана. Участвовал в дубляже более 300 кинолент.

За 50 лет воспитал не одно поколение музыкантов и актеров.

Куда сходить

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