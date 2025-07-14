Более 65 процентов выпускников профлицеев трудоустраиваются по специальности

Около 65-68 процентов выпускников профлицеев трудоустраиваются по своей специальности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления начального профессионального образования Министерства просвещения Гульнура Мамырова.

По ее словам, согласно системе отслеживания выпускников, 11 процентов уезжают в миграцию.

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«Но, даже если они уезжают в миграцию, я за них спокойна — большая часть будет работать по специальности. Еще 3 процента ребят уходит в армию, остальные — стараются открыть свое дело, занимаются мелким предпринимательством. Мы хотим совершенствовать нашу систему отслеживания выпускников. Возможно, в привязке к Налоговой службе, Соцфонду. Мы понимаем, что наши цифры могут уменьшиться в связи с наличием теневого бизнеса. Поэтому продумываем все возможности», — сказала Гульнура Мамырова.

Она отметила, что в 2024 году заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов давал поручение заключить трудовые договоры на 38 тысяч рабочих мест.

«Мы смогли заключить договоры на 12,7 тысячи мест. Этого, конечно, недостаточно, продолжаем работу в этом направлении», — добавила начальник управления и призвала крупные компании, работодателей к сотрудничеству.