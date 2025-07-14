Востребованные профессии, которым обучают в профлицеях, назвали в Минпросвещения

Интерес к начальному профобразованию в Кыргызстане растет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления начального профессионального образования Министерства просвещения Гульнура Мамырова.

По ее словам, согласно реестру в профлицеях можно получить более 120 профессий, но наиболее востребованными из них считаются около 40.

«Если остановиться по отраслям, то по направлению «общественное питание и гостиничный сервис» у нас обучается 21 процент учащихся, «строительство и ЖКХ» — 17 процентов, «автотранспорт и ремонт» — примерно 14 процентов, «сельское хозяйство и ветеринария» — 12 процентов, «швейное и текстильное производство» — 14 процентов, IT — около 12 процентов, «электротехника и энергетика» — 7 процентов, по остальным направлениям — около 3 процентов», — сказала Гульнура Мамырова.

Она отметила, что многие лицеи получают лицензии для расширения возможностей по части информационных технологий.

«Начальный уровень программистов готовится именно на базе профессиональных лицеев. IT-сфера мобильная и быстро меняющаяся, соответственно и новые профессии быстро появляются, на них очень большой спрос. Также актуальны курсы по кибербезопасности, SMM, востребованы дизайнеры и специалисты в области электронной коммерции», — добавила начальник управления.

Гульнура Мамырова добавила, что идет работа над крупным проектом, в рамках которого на базе профлицея информационных технологий № 99 при президенте КР желающие смогут получать навыки по IT-направлениям.