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Общество

Более 25 тысяч человек обучаются в профлицеях Кыргызстана

В профессиональных лицеях Кыргызстана обучается более 25 тысяч человек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила начальник управления начального профессионального образования Министерства просвещения Гульнура Мамырова.

По ее словам, ранее в республике работали 100 профессиональных лицеев, но в целях оптимизации их сократили до 93. Из них шесть профучилищ находится при Госслужбе исполнения наказаний.

Для эффективного использования финансовых средств лицеи оптимизируют — создают головные учреждения и их филиалы.

«У нас также есть курсы краткосрочного обучения — от одного до шести месяцев в зависимости от профессии. Мы стараемся длительность курсов сократить без потери качества подготовки кадров. Большое внимание уделяем практической части. За 2024 год такие курсы подготовки прошли 12 тысяч граждан. На платформе kesip.edu.gov.kg представлено около 700 краткосрочных курсов. Подать заявку можно в режиме онлайн», — сказала Гульнура Мамырова.

Зачисление в профлицеи проходит в электронном формате, как и в вузы, на портале «Абитуриент online». Прием на 2025/26 учебный год начался сегодня и продлится до 12 сентября. Есть возможность выбора общежития.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336124/
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