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Общество

В ряде районов Бишкека отключат питьевую воду

В части Бишкека 15 июля с 10.00 до 17.00 приостановят подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, дошкольные учреждения, медицинские учреждения и другие объекты, расположенные в границах улиц Ч.Айтматова, Ахунбаева, Токтоналиева и реки Ала-Арчи.

Прекращение подачи воды связано с подключением нового трубопровода диаметром 250 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336093/
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