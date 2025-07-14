В ряде районов Бишкека отключат питьевую воду

В части Бишкека 15 июля с 10.00 до 17.00 приостановят подачу питьевой воды. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Отключение затронет жилые дома, школы, детские сады, дошкольные учреждения, медицинские учреждения и другие объекты, расположенные в границах улиц Ч.Айтматова, Ахунбаева, Токтоналиева и реки Ала-Арчи.

Прекращение подачи воды связано с подключением нового трубопровода диаметром 250 миллиметров.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.