18:58
USD 87.41
EUR 103.01
RUB 1.12
Общество

Как будут работать больницы в новогодние каникулы — Минздрав

О том, как будут работать больницы в новогодние каникулы, 24.kg рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, с целью обеспечения доступности и непрерывности медицинской помощи 30-31 декабря во всех медорганизациях республики обеспечат усиленный режим работы. В указанные дни предусмотрены дополнительное дежурство медицинского персонала, повышенная готовность служб и обеспечение бесперебойного оказания экстренной и неотложной медицинской помощи населению.

С 1 по 9 января 2026 года, в дни новогодних каникул, организации здравоохранения будут работать в установленном порядке с дежурством ответственных сотрудников. В медучреждениях обеспечат круглосуточное оказание неотложной помощи, сформируют резерв коек для госпитализации пациентов, нуждающихся в экстренном лечении, а также обеспечат наличие необходимых лекарств, медицинских изделий, компонентов крови и их резервов.

На амбулаторном уровне — в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики и группах семейных врачей — с 1 по 9 января организуют дежурства семейного врача, семейной медсестры и регистратуры с 8.00 до 18.00. Процедурные кабинеты будут работать до 14.00.

Служба скорой медицинской помощи в Бишкеке и Оше, а также в регионах страны будет функционировать в круглосуточном режиме без выходных.

Также обеспечат непрерывную работу санитарной авиации и дежурство специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторий в праздничные и выходные дни.

В Минздраве подчеркивают, что в праздники медицинскую помощь населению будут оказывать своевременно и в полном объеме, и призывает граждан при необходимости своевременно обращаться в медорганизации.

Напомним, в Кыргызстане с 1 до 12 января установлены новогодние каникулы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356545/
просмотров: 478
Версия для печати
Материалы по теме
Первоклассники отдохнут дольше. Напоминаем сроки зимних каникул
Мэрия Бишкека просит родителей следить за детьми во время каникул
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
Утвержден график каникул в школах Кыргызстана на новый учебный год
Новый медгородок в Бишкеке. Указ президента уже на согласовании
Заходишь и душа болит. Глава Минздрава о состоянии больниц в Кыргызстане
Завершилась четвертая сессия Жогорку Кенеша. Депутаты ушли на каникулы
Если подросток хочет работать на каникулах: в Минтруда напомнили нормы закона
Разрешить двойную занятость главам госбольниц в регионах предлагают в ЖК
Популярные новости
В&nbsp;аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта В аэропортах Москвы система контроля отсеяла каждого десятого мигранта
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Киевскую в&nbsp;Бишкеке сделают пешеходной: по&nbsp;улице запустят электробусы и&nbsp;трамвай Киевскую в Бишкеке сделают пешеходной: по улице запустят электробусы и трамвай
Генерал Чотбаев об&nbsp;Афганистане, цене слова и&nbsp;борьбе с&nbsp;лжеветеранами Генерал Чотбаев об Афганистане, цене слова и борьбе с лжеветеранами
Бизнес
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
29 декабря, понедельник
18:36
Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы становятся новой нормой Сообщества устойчивого развития: коллективные форматы с...
18:02
В Ингушетии суд впервые защитил честь девушки. Муж обвинял ее в добрачной связи
17:59
Как будут работать больницы в новогодние каникулы — Минздрав
17:43
25 тысяч новых рабочих мест: как соцконтракты изменили жизнь семей в 2025 году
17:15
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента