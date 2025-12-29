О том, как будут работать больницы в новогодние каникулы, 24.kg рассказали в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, с целью обеспечения доступности и непрерывности медицинской помощи 30-31 декабря во всех медорганизациях республики обеспечат усиленный режим работы. В указанные дни предусмотрены дополнительное дежурство медицинского персонала, повышенная готовность служб и обеспечение бесперебойного оказания экстренной и неотложной медицинской помощи населению.

С 1 по 9 января 2026 года, в дни новогодних каникул, организации здравоохранения будут работать в установленном порядке с дежурством ответственных сотрудников. В медучреждениях обеспечат круглосуточное оказание неотложной помощи, сформируют резерв коек для госпитализации пациентов, нуждающихся в экстренном лечении, а также обеспечат наличие необходимых лекарств, медицинских изделий, компонентов крови и их резервов.

На амбулаторном уровне — в центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики и группах семейных врачей — с 1 по 9 января организуют дежурства семейного врача, семейной медсестры и регистратуры с 8.00 до 18.00. Процедурные кабинеты будут работать до 14.00.

Служба скорой медицинской помощи в Бишкеке и Оше, а также в регионах страны будет функционировать в круглосуточном режиме без выходных.

Также обеспечат непрерывную работу санитарной авиации и дежурство специалистов санитарно-эпидемиологической службы и лабораторий в праздничные и выходные дни.

В Минздраве подчеркивают, что в праздники медицинскую помощь населению будут оказывать своевременно и в полном объеме, и призывает граждан при необходимости своевременно обращаться в медорганизации.

Напомним, в Кыргызстане с 1 до 12 января установлены новогодние каникулы.